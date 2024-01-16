Совсем скоро: в Пентагоне назвали дату очередного заседания "Рамштайна"

Следующее заседание Контактной группы состоится уже на следующей неделе

В Пентагоне назвали дату следующего "Рамштайна" — 23 января 2024 года. Об этом министр обороны США Ллойд Остин сказал во вторник своему украинскому коллеге Рустеме Умерову.

Они обсудили ситуацию на фронте и подробности 18-й встречи Контактной группы, на которой соберутся представители более 50 стран. Это указано в пресс-релизе Министерства обороны США.

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"Министр обороны США Ллойд Остин сегодня провел переговоры с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, чтобы обсудить последние новости о ситуации на местах и будущее заседание Контактной группы по обороне Украины, которое должно произойти 23 января", — говорится в пресс-релизе.

Во время телефонного разговора Остин Ллойд заявил, что США и другие союзники остаются преданными поддержке Украины перед российской агрессией. На очередном "Рамштайне" обсудят текущую ситуацию на фронте.

Напомним, что предыдущее 17 заседание Контактной группы состоялось 22 ноября 2023 года. Тогда союзники договорились передать Украине больше систем противовоздушной обороны (ПВО). Некоторые страны также выделили пакеты военной помощи.

Ранее "Телеграф" писал, что у главы Пентагона Остина обнаружили рак. Медики оказали ему помощь и провели нужные процедуры. Он продолжает выполнять профессиональные обязанности.