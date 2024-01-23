Следующие месяцы будут критическими: в Белом доме встревожены ситуацией в Украине

Запасы Украины ограничены, а российские террористы наращивают производство

Украина находится на пороге критического периода войны. Боевые действия в течение нескольких следующих месяцев будут иметь критическое значение для ее возможности дальше защищаться от российских террористов, поэтому Конгресс должен принять решение о помощи Украине как можно быстрее.

Об этом заявил спикер Национального совета безопасности США Джон Кирби во время брифинга для прессы 22 января. Он напомнил, что российские террористы ужесточили атаки на Украину, в то же время украинские запасы сокращаются.

В условиях терактов россиян против Украины, когда они атакуют гражданские города ударными БПЛА и ракетами, украинское командование должно принимать сложное решение по распределению боеприпасов. В то же время, террористы получают помощь от союзников – режимов КНДР и Ирана, в том числе баллистические ракеты – а также наращивают собственное производство.

"Следующие несколько месяцев будут критическими для Украины", – резюмировал Кирби, напомнив, что США хотят победы Украине. Поэтому Конгрессу нужно быстро принять решение о помощи Киеву.

Напомним, президент США Джо Байден в ходе общения с мэрами американских городов в Белом доме сообщил, что на следующей неделе Конгресс должен разработать соглашение по укреплению границ Соединенных Штатов и Мексики. Это соглашение должно открыть путь к голосованию за пакет помощи Украине и другим американским союзникам.

В то же время спикер Палаты представителей Майк Джонсон подверг критике Байдена. Он заявил, что Украина не получила существенной части оружия, которое просила у США и которая уже была профинансирована.