Наступні місяці будуть критичними: в Білому домі стривожені ситуацією в Україні

Запаси України обмежені, а російські терористи нарощують виробництво

Україна знаходиться на порозі критичного періоду війни. Бойові дії протягом кількох наступних місяців матимуть критичне значення для її спроможності далі захищатися від російських терористів, тому Конгрес повинен ухвалити рішення про допомогу Україні якнайшвидше.

Про це заявив спікер Національної ради безпеки США Джон Кірбі під час брифінгу для преси 22 січня. Він нагадав, що російські терористи посилили атаки на Україну, водночас українські запаси скорочуються.

В умовах терактів росіян проти України, коли вони атакують цивільні міста ударними БПЛА та ракетами, українське командування повинне ухвалювати складне рішення щодо розподілу боєприпасів. Водночас терористи отримують допомогу від союзників – режимів КНДР та Ірану, в тому числі балістичні ракети – а також нарощують власне виробництво.

"Наступні кілька місяців будуть критичними для України", – резюмував Кірбі, нагадавши, що США хочуть перемоги Україні. Тому Конгресу потрібно швидко ухвалити рішення про допомогу Києву.

Нагадаємо, президент США Джо Байден під час спілкування з мерами американських міст у Білому домі повідомив, що наступного тижня Конгрес має розробити угоду щодо зміцнення кордонів Сполучених Штатів та Мексики. Ця угода має відкрити шлях до голосування за пакет допомоги Україні та іншим американським союзникам.

Водночас спікер Палати представників Майк Джонсон розкритикував Байдена. Він заявив, що Україна не отримала істотної частини зброї, яку просила у США і яка вже була профінансована.