В Пентагоні зробили анонс нового "Рамштайну": про що будуть говорити

США поінформовані про головні потреби Збройних сил України на поточний момент

На новій зустрічі у форматі "Рамштайн" союзники будуть обговорювати продовження військової допомоги України. Обговорення буде йти попри недофінансування військової допомоги Києву з боку США, де ніяк не можуть затвердити відповідний пакет на 106 мільярдів.

Про це заявила заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх під час брифінгу 22 січня. За її словами, є низка питань, які необхідно обговорити.

"Ця зустріч – це лише ще одна можливість зібратися та обговорити саме те, що потрібно Україні. І, як ви знаєте, Сполучені Штати є партнерами в управлінні деякими коаліціями, включаючи підготовку деяких пілотів F-16, які Україна отримає. Тож це буде ще одна нагода торкнутися певних етапів, які необхідно досягти", – сказала чиновниця.

Сінгх зазначила, що США поінформовані про головні потреби України – це артилерія, боєприпаси та системи протиповітряної оборони. Вона заявила, що деякі союзники США можуть взяти на себе надання допомоги по вказаним позиціям.

"Я не збираюся випереджати інші оголошення, які можуть бути, або казати про те, що інші країни збираються взяти на себе, але ви чули, як президент сказав, що ми… ми в цьому з Україною надовго", — підкреслила Сінгх.

Нагадаємо, раніше у Пентагоні назвали дату зустрічі у форматі "Рамштайн" — 23 січня 2024 року. Про це голова американського відомства Ллойд Остін сказав телефоном міністру оборони України Рустему Умєрову.

Попереднє 17 засідання Контактної групи відбулося 22 листопада 2023 року. Тоді союзники домовилися передати Україні більше систем протиповітряної оборони (ППО). Деякі країни також виділили пакети воєнної допомоги.