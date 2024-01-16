Зовсім скоро: у Пентагоні назвали дату чергового засідання "Рамштайну"

Наступне засідання Контактної групи відбудеться вже наступного тижня

У Пентагоні назвали дату наступного "Рамштайну" — 23 січня 2024 року. Про це міністр оборони США Ллойд Остін сказав у вівторок своєму українському колезі Рустему Умєрову.

Вони обговорили ситуацію на фронті та подробиці 18-ї зустрічі Контактної групи, на якій зберуться представники понад 50 країн. Це вказано у пресрелізі Міністерства оборони США.

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"Міністр оборони США Ллойд Остін сьогодні провів розмову із міністром оборони України Рустемом Умеровим, щоб обговорити останні новини щодо ситуації на місцях і майбутнє засідання Контактної групи з оборони України, яке має відбутися 23 січня", — йдеться в пресрелізі.

Під час телефонної розмови Остін Ллойд заявив, що США та інші союзники залишаються відданими підтримці України перед російською агресією. На черговому "Рамштайні" обговорять ситуацію на фронті.

Нагадаємо, що попереднє 17 засідання Контактної групи відбулося 22 листопада 2023 року. Тоді союзники домовилися передати Україні більше систем протиповітряної оборони (ППО). Деякі країни також виділили пакети воєнної допомоги.

Раніше "Телеграф" писав, що у глави Пентагону Остіна виявили рак. Медики надали йому допомогу та провели потрібні процедури. Він продовжує виконувати професійні обов’язки.