Повідомлення розвідок виглядають тривожно: полковник ЗСУ розповів, чи можливий російський десант у тилу

Ворожий десант можуть закинути за допомогою авіації

Росія може зробити спробу висадки десанту у тилу Збройних сил України. Про таку можливість повідомляють розвідки України та партнерів.

Про це "Телеграфу" розповів ексспікер Генштабу ЗСУ, військовий експерт, полковник Влад Волошин. На його думку, таким чином ворог сподівається захопити якісь напрямки, уникнувши лобової атаки.

"Я не виключаю, що подібний сценарій готується росіянами. Нагадаю слова керівника ГУР МО Буданова про те, що на фронті сьогодні обидві сторони мають потужну лінію оборони, величезні мінні поля, активно використовують дрони. І щоб прорвати такі укріплення, проводити певні наступальні події, необхідно покласти дуже багато сил і засобів. Мати серйозну перевагу у стволах, боєприпасах, засобах забезпечення таких операцій, живій силі", — підкреслив Волошин.

Він нагадав, що спроби висадити свою піхоту в тилу українських позицій ворог робив у районі села Кринки Херсонської області, де наші воїни мужньо тримають невеликий плацдарм. Намагалися росіяни й проскочити з десантом на бронетехніці. Проте у ворога нічого не вийшло.

"У цьому сенсі тривожно виглядають повідомлення розвідок (і нашої, і наших партнерів), що країна-агресорка готує масовану висадку кількох десантних, аеромобільних – штурмових – з’єднань на якійсь із ділянок фронту. Схоже, РФ справді спробує закинути їх за допомогою гелікоптерів за лінію нашої оборони, прикриваючи це масованим вогнем. За допомогою такої операції ворог сподівається захопити якісь напрямки, не проламуючи нашу оборону в лоб. А обійшовши її, створивши загрозу удару з тилу", – підкреслив Волошин.

Про можливість російського десанту в тилу ЗСУ раніше повідомив Інститут вивчення війни (ISW). На думку його аналітиків, не виключена спроба висадки з гелікоптерів для швидкого розгортання особового складу, як це було у Гостомелі під Києвом на початку повномасштабної війни, у лютому 2022-го.

Нагадаємо, командувач Військово-морських сил України віцеадмірал Олексій Неїжпапа розповів, чому російські війська на початку широкомасштабного вторгнення у 2022 році не змогли провести морську десантну операцію на півдні України.