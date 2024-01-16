Сообщения разведок выглядят тревожно: полковник ВСУ рассказал, возможен ли российский десант в тылу

Вражеский десант могут забросить с помощью авиации

Россия может предпринять попытку высадки десанта в тылу Вооруженных сил Украины. О такой возможности сообщают разведки Украины и партнеров.

Об этом "Телеграфу" рассказал эксспикер Генштаба ВСУ, военный эксперт, полковник Влад Волошин. По его мнению, таким образом враг надеется захватить какие-то направления, избежав лобовой атаки.

"Я не исключаю, что подобный сценарий готовится россиянами. Напомню слова руководителя ГУР МО Буданова о том, что на фронте сегодня обе стороны имеют мощную линию обороны, огромные минные поля, активно используют дроны. И чтобы прорвать такие укрепления, проводить определенные наступательные действия, необходимо положить очень много сил и средств. Обладать серьезным преимуществом в стволах, боеприпасах, средствах обеспечения таких операций, живой силе", — подчеркнул Волошин.

Он напомнил, что попытки высадить свою пехоту в тылу украинских позиций враг предпринимал в районе села Крынки Херсонской области, где наши воины мужественно держат небольшой плацдарм. Пытались россияне и проскочить с десантом на бронетехнике. Однако у врага ничего не вышло.

"В этом смысле тревожно выглядят сообщения разведок (и нашей, и наших партнеров), что страна-агрессор готовит массированную высадку нескольких десантных, аэромобильных – штурмовых – соединений на каком-то из участков фронта. Похоже, РФ действительно попытается забросить их с помощью вертолетов за линию нашей обороны, прикрывая это массированным огнем. С помощью такой операции враг надеется захватить какие-то направления, не проламывая нашу оборону в лоб. А обойдя ее, создав угрозу удара с тыла", – подчеркнул Волошин.

О возможности российского десанта в тылу ВСУ ранее сообщил Институт изучения войны (ISW). По мнению его аналитиков, не исключена попытка высадки с вертолетов для быстрого развертывания личного состава, как это было в Гостомеле под Киевом в начале полномасштабной войны, в феврале 2022-го.

Напомним, командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа рассказал, почему российские войска в начале широкомасштабного вторжения в 2022 году не смогли провести морскую десантную операцию на юге Украины.