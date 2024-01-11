Почему Россия не высадила в Украине морской десант: командующий ВМС назвал две причины

Десантная операция требует сложной подготовки

Российские войска в начале широкомасштабного вторжения в 2022 году не смогли провести морскую десантную операцию на юге Украины, потому что не смогли создать соответствующие условия на суше. Также противник опасался поражения своих кораблей при подходе к украинскому берегу.

Об этом в интервью "Украинской правде" заявил командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа. По его словам, десантная операция – одна из самых сложных морских операций.

"При ее проведении задействованы все роды войск флота. Первые, конечно, это десантные корабли, непосредственно морская пехота. Но это и корабли огневой поддержки, это авиация", – отметил Неижпапа.

Вице-адмирал подчеркнул, что для десантирования нужно господство и в воздухе, и на море. При этом он подчеркнул, что на тот момент противник имел такое господство.

"Но все же морская десантная операция, как правило, проводится в направлении основного удара противника. Она начинается при создании соответствующих условий на суше", — заявил Неижпапа.

Он напомнил, что после полномасштабного вторжения противник продвинулся на Николаев, затем пошел на северо-запад в обход Николаева в направлении Вознесенска, чтобы войти в тыл Одесской области. Неижпапа подчеркнул, что если бы тогда украинская 80-я бригада Десантно-штурмовых войск не остановила врага под Вознесенском, тогда были бы созданы условия для того, чтобы россияне начали десантную операцию в Черноморской операционной зоне.

"Но Военно-морские силы не стояли на месте. Мы осуществляли минное оборонительное заграждение на доступных для десанта участках. С первых дней подразделение артиллерии морской пехоты и других бригад, дислоцировавшихся в то время в Одесской области, были заведены в район огневых позиций. Усилили радиотехническую, радиолокационную разведку как с привлечением радиотехнических постов, так и беспилотных комплексов "Байрактар", чтобы выявлять десант противника", — заявил он.

Вице-адмирал отметил, что Военно-морские силы готовились к таким действиям противника. Так, по его словам, десантирование не состоялось, потому что не было в то время создано условий на суше, в первую очередь.

"Во-вторых, вы знаете эту историю, когда мы первый раз ударили ракетами "Нептун" по фрегату "Адмирал Эссен". А потом был тот же крейсер "Москва". И противник понял, что просто так зайти к нашим берегам, не утонув, будет очень тяжело. Поэтому, конечно, он отказался от морской десантной операции", — подытожил он.

Напомним, 26 декабря 2023 года Силами обороны был во временно оккупированной Феодосии бело уничтожен большой десантный корабль "Новочеркасск".