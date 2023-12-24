Десантников отправляют на фронт без подготовки: российский генерал сделал признание

Кремль давит на российских военных

Российское военное руководство перебрасывает на поле боя части десантников, которые не прошли полноценное обучение, однако им ставят задание "ускорить разгром Украины". Вместе с тем это лишь увеличивает российские потери.

Как говорится в сводке Института изучения войны (ISW), на это намекнул командующий российскими воздушно-десантными войсками Михаил Теплинский, который признал, что в Кремле давят на военных, требуя успехов.

"Теплинский заявил, что "к сожалению" апрельские выпускники Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища были развернуты в зонах боевых действий раньше запланированной неустановленной осенней даты развертывания", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Теплинский не указал, почему их развернули раньше времени, но очевидно, что они должны в течение шести месяцев перед этим проходить подготовку. Впрочем, этого не случилось.

В сообщении указано, что российский генерал почти прямо указал на то, что 104-я дивизия ВДВ, которая воюет на Херсонском направлении, не полностью боеспособна, а затем намекнул на то, что российское руководство отправляет на войну недавних выпускников военно-командных училищ.

При этом аналитики обратили внимание на то, что во время недавнего общения с журналистами российский диктатор Владимир Путин упоминал о ситуации на левом берегу Днепра, что вероятно было упреком в сторону Теплинского.