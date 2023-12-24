Десантників відправляють на фронт без підготовки: російський генерал зробив зізнання

Кремль тисне на російських військових

Російське військове керівництво перекидає на поле бою частини десантників, які не пройшли повноцінного навчання, проте їм ставлять завдання "пришвидшити розгром України". Водночас це лише збільшує російські втрати.

Як йдеться у зведенні Інституту вивчення війни (ISW), на це натякнув командувач російських повітряно-десантних військ Михайло Теплинський, який визнав, що в Кремлі тиснуть на військових, вимагаючи успіхів.

"Теплинський заявив, що "на жаль" квітневі випускники Рязанського вищого повітряно-десантного командного училища були розгорнуті в зонах бойових дій раніше запланованої невстановленої осінньої дати розгортання", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Теплинський не вказав, чому їх розгорнули раніше, але очевидно, що вони мали протягом шести місяців перед цим проходити підготовку. Втім, цього не сталося.

У повідомленні зазначено, що російський генерал майже прямо вказав на те, що 104 дивізія ВДВ, яка воює на Херсонському напрямку, не повністю боєздатна, а потім натякнув на те, що російське керівництво відправляє на війну недавніх випускників військово-командних училищ.

При цьому аналітики звернули увагу на те, що під час нещодавнього спілкування з журналістами російський диктатор Володимир Путін згадував про ситуацію на лівому березі Дніпра, що, ймовірно, було докором у бік Теплинського.