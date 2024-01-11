Чому Росія не висадила в Україні морський десант: командувач ВМС назвав дві причини

Десантна операція вимагає складної підготовки

Російські війська на початку широкомасштабного вторгнення у 2022 році не змогли провести морську десантну операцію на півдні України, тому що не змогли створити відповідні умови на суходолі. Також противник остерігався ураження своїх кораблів при підході до українського берега.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" заявив командувач Військово-морських сил України віцеадмірал Олексій Неїжпапа. За його словами, десантна операція – одна з найскладніших морських операцій.

"При її проведенні задіяні всі роди військ флоту. Перші, звісно, це десантні кораблі, безпосередньо морська піхота. Але це і кораблі вогневої підтримки, це авіація", – зазначив Неїжпапа.

Віцеадмірал підкреслив, що для десантування треба панування і в повітрі, і на морі. При цьому він підкреслив, що на той момент противник мав таке панування.

"Але все ж таки морська десантна операція, як правило, проводиться в напрямку основного удару противника. Вона починається при створенні відповідних умов на суходолі", — заявив Неїжпапа.

Він нагадав, що після повномасштабного вторгнення противник просунувся до Миколаєва, потім пішов на північний захід в обхід Миколаєва в напрямку Вознесенська, щоб увійти в тил Одеської області. Неїжпапа наголосив, що якби тоді українська 80-та бригада Десантно-штурмових військ не зупинила ворога під Вознесенськом, тоді були б створені умови для того, щоб росіяни почали десантну операцію в Чорноморській операційній зоні.

"Але Військово-морські сили не стояли на місці. Ми здійснювали мінне оборонне загородження на доступних для десанту ділянках. З перших днів підрозділ артилерії морської піхоти й інших бригад, які дислокувалися на той час на Одещині, були заведені в район вогневих позицій. Посилили радіотехнічну, радіолокаційну розвідку як із залученням радіотехнічних постів, так і безпілотних комплексів "Байрактар", щоб виявляти десант противника", — заявив він.

Віцеадмірал зазначив, що Військово-морські сили готувалися до таких дій противника. Так, за його словами, десантування не відбулися, тому що не було на той час створено умов на суходолі, в першу чергу.

"По-друге, ви знаєте цю історію, коли ми перший раз ударили ракетами "Нептун" по фрегату "Адмірал Ессен". А потім був той же крейсер "Москва". І противник зрозумів, що просто так зайти до наших берегів, не втонувши, буде дуже важко. Тому, звісно, він відмовився від морської десантної операції", — підсумував він.

Нагадаємо, 26 грудня 2023 року Силами оборони було в тимчасово окупованій Феодосії біло знищено великий десантний корабель "Новочеркаськ".