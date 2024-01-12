"Нам включили телемарафон": офицер ВСУ озвучил основные проблемы с мобилизацией

Хотя скоро будет два года, как идет полномасштабная война, в Украине нет государственных курсов всеобщей воинской подготовки

Блогер, офицер ВСУ и основатель проекта A.Drones Юрий Касьянов считает, что кризисная ситуация со всеобщей мобилизацией, которая сложилась в Украине имеет ряд причин. Это и вина государства и последствие инфантильности общества.

"Но больше вина государства – тех людей, которые возглавляют страну, которые с одной стороны объявили всеобщую мобилизацию, а с другой стороны – всеми силами демонстрировали обществу и миру, что у нас все в порядке, все хорошо. Дескать, война где-то далеко, "русня" – глупая и слабая, воюют мобики, а Запад нам поможет, будет большое контрнаступление, мы победим и уже осенью будем отдыхать в Крыму. Вот эти завышенные ожидания, настрой не на тяжелую, изнурительную борьбу, не на мобилизацию всех сил экономики, общества, государства, привел к катастрофическому результату как в сознании, так и в военной организации", — пояснил он в интервью "Телеграфу".

Он провел исторические параллели — когда Уинстон Черчилль возглавил правительство и стал во главе британской нации, когда Франция была на грани капитуляции и британские экспедиционные силы были зажаты в Дюнкерке, первое, что он сказал, что ничего не обещает, кроме крови, пота и слез. Черчилль сразу настраивал нацию на очень длительную борьбу. Этот посыл очень важен, подчеркнул Касьянов.

"Когда Япония атаковала Перл-Харбор (Гавайи получили статус 50-го штата только 21 августа 1959 года, ред.), то первое выступление Франклина Рузвельта было посвящено тому, что США вступили в войну, она будет долгой и изнурительной, поэтому объявлена всеобщая мобилизация молодых людей от 18 до 26 лет (а у нас наоборот — стариков забирают), все остальные будут упорно трудиться в тылу. Было объявлено, что страна переходит на 7-дневную рабочую неделю по 12 часов в день вообще без выходных", — привел второй пример офицер.

Он подчеркнул, что такое решение было принято в США, на которые не упала ни одна вражеская бомба. А Украина ведет борьбу с очень сильным противником, а такой позиции нет и близко.

"А мы боремся с сильнейшим врагом, и вместо того, чтобы мобилизовать все общество, нам включили телемарафон, где постоянно обещали, что вот-вот все будет хорошо. Естественно, эти завышенные ожидания повлияли на то, что общество оказалось не готово к реальному восприятию. И мобилизация — только одно из самых заметных проявлений этого кризиса", — отметил Касьянов.

Он добавил, что хотя скоро будет два года, как идет полномасштабная война, в Украине нет государственных курсов всеобщей воинской подготовки. В лучшем случае, есть частные.

"Это же полный абсурд. Военкоматы занимаются тем, что просто ловят людей на улице, а системной подготовки и отбора нет. Нет даже системы подготовки просто к службе в армии, не к войне. Ведь можно было бы обустроить лагеря подготовки, забирать людей на выходные, на пару дней, чтобы они попробовали себя, постреляли, посмотрели, что такое жить в окопах. Они были бы ближе к фронту и им было бы уже легче потом даже мобилизоваться. Этот резерв был бы более обученный и у него было бы больше шансов выжить на войне и больше приносить пользы, если бы он попал на фронт. А не дай бог фронт порвут. Где у нас внутренний резерв, который может встать на защиту? Где наше народное ополчение? Его же никто не готовит!", — говорит офицер.

Он добавил, что экономика Украины работает в режиме мирного времени. Никто не призывает общество мобилизовать все свои резервы для победы.

"Выйдите на улицу в выходной: все отдыхают, находятся на паузе, в состоянии шоппинга… И это страна, которая борется за свое существование. Никто не говорит: ребята, очнитесь! Пора наконец-то мобилизоваться всему обществу, всей стране", — резюмировал Касьянов.

Детальнее читайте в полной версии интервью: "Бомбить Россию надо каждую ночь": Касьянов о миллионе дронов Зеленского, кризисе мобилизации и расслабленности в тылу

Как сообщал "Телеграф", нардеп Марьяна Безуглая рассказала об изменениях, которые планируется внести в законопроект о мобилизации. В частности, возможен возврат отсрочки лицам с инвалидностью, в том числе III группы и другие изменения.