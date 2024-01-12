"Нам увімкнули телемарафон": офіцер ЗСУ озвучив основні проблеми з мобілізацією

Хоча скоро буде два роки, як триває повномасштабна війна, в Україні немає державних курсів загальної військової підготовки

Блогер, офіцер ЗСУ та засновник проекту A.Drones Юрій Касьянов вважає, що кризова ситуація із загальною мобілізацією, яка склалася в Україні, має низку причин. Це й вина держави та наслідок інфантильності суспільства.

"Але більше вина держави – тих людей, які очолюють країну, які з одного боку оголосили загальну мобілізацію, а з іншого боку – всіма силами демонстрували суспільству та світові, що в нас усе гаразд. Мовляв, війна десь далеко, "русня" – дурна і слабка, воюють мобіки, а Захід нам допоможе, буде великий контрнаступ, ми переможемо і вже восени відпочиватимемо в Криму. Ось ці завищені очікування, налаштованість не на важку, виснажливу боротьбу, не на мобілізацію всіх сил економіки, суспільства, держави, привела до катастрофічного результату як у свідомості, так і у військовій організації", — пояснив він в інтерв’ю "Телеграфу".

Він провів історичні паралелі — коли Вінстон Черчилль очолив уряд і став на чолі британської нації, коли Франція була на межі капітуляції та британські експедиційні сили були затиснуті в Дюнкерку, перше, що він сказав, що нічого не обіцяє, окрім крові, поту та сліз. Черчилль одразу налаштовував націю на дуже тривалу боротьбу. Цей посил дуже важливий, наголосив Касьянов.

"Коли Японія атакувала Перл-Харбор (Гаваї отримали статус 50-го штату лише 21 серпня 1959 року. — Ред .), то перший виступ Франкліна Рузвельта був присвячений тому, що США вступили у війну, вона буде довгою та виснажливою, тому було оголошено загальну мобілізацію молодих людей від 18 до 26 років (а в нас навпаки — людей похилого віку забирають), а решта повинна вперто працювати у тилу. Було оголошено, що країна переходить на 7-денний робочий тиждень по 12 години на день взагалі без вихідних", — навів другий. приклад офіцер.

Він наголосив, що таке рішення було ухвалено в США, на які не впала жодна ворожа бомба. А Україна бореться з дуже сильним противником, а такої позиції немає й близько.

"А ми боремося з найсильнішим ворогом, і замість мобілізувати все суспільство нам включили телемарафон, де постійно обіцяли, що ось-ось усе буде добре. Звичайно, ці завищені очікування вплинули на те, що суспільство виявилося не готовим до реального сприйняття. І мобілізація — лише один із найпомітніших проявів цієї кризи", — зазначив Касьянов.

Він додав, що хоч скоро буде два роки, як триває повномасштабна війна, в Україні немає державних курсів загальної військової підготовки. У кращому разі є приватні.

"Це повний абсурд. Військкомати займаються тим, що просто ловлять людей на вулиці, а системної підготовки та відбору немає. Немає навіть системи підготовки просто до служби в армії, не до війни. Адже можна було б облаштувати табори підготовки, забирати людей на вихідні, на кілька днів, щоб вони спробували себе, постріляли, подивилися, що таке жити в окопах. Вони були б ближчими до фронту і їм було б легше потім навіть мобілізуватися. Цей резерв був би навчений і в нього було б більше шансів вижити на війні і більше приносити користі, якби він потрапив на фронт. А не дай боже фронт порвуть. Де ми маємо внутрішній резерв, який може стати на захист? Де наше народне ополчення? Його ж ніхто не готує!", — каже офіцер.

Він додав, що економіка України працює у режимі мирного часу. Ніхто не закликає суспільство мобілізувати всі свої резерви для перемоги.

"Вийдіть на вулицю у вихідний: усі відпочивають, перебувають на паузі, у стані шопінгу… І це країна, яка бореться за своє існування. Ніхто не каже: хлопці, прокиньтеся! Час нарешті мобілізуватися всьому суспільству, всій країні", — резюмував Касьянов.

Детальніше читайте у повній версії інтерв’ю: "Бомбити Росію треба щоночі": Касьянов про мільйон дронів Зеленського, кризу мобілізації та розслабленість в тилу

Як повідомляв "Телеграф", нардеп Мар’яна Безугла розповіла про зміни, які планується внести до законопроєкту про мобілізацію. Зокрема, можливе повернення відстрочки особам з інвалідністю, у тому числі ІІІ групи та інші зміни.