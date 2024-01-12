У найкращих традиціях княгині Ольги: у РФ незвично "самоліквідувалися" кілька окупантів

Загинуло двоє мобілізованих росіян

У Курській області "самоліквідувалися" двоє російських окупантів. У районі села Анатоліївка Рильського району Курської області увечері 11 січня згоріла польова лазня російських військовослужбовців.

Загинуло двоє мобілізованих росіян. Крім того, постраждали двоє строковиків, повідомляє Telegram-канал "ASTRA".

Уточнюється, що внаслідок пожежі у польовій лазні загинув 26-річний командир стрілецького взводу Дмитро Голубєв із Санкт-Петербурга. Також згорів 32-річний машиніст екскаватора Олександр Стулов із Нижегородської області.

Двоє солдатів термінової служби потрапили до лікарні з отруєнням чадним газом. Йдеться про 20-річного Павла С. з Ленінградської області та 20-річного Кубанича Т. із Санкт-Петербурга. Попередньо пожежа почалася з загоряння стінки за топкою пічки в польовій лазні.

Довідково: За "Повістю временних літ" княгиня Ольга була одружена з нащадком Рюрика Ігорем, якого дуже кохала. Князь Ігор загинув від рук деревлян після кількаразового стягування з них данини. Помста Ольги була жорстокою. Деревляни надіслали до Києва послів, які запропонували княгині стати дружиною деревлянського князя Мала. Перше посольство княгиня живцем поховала в човні, заритому біля її палацу, а друге — спалила в лазні.

Слід зазначити, що самоліквідуючись, російські окупанти економлять Україні гроші. Раніше "Телеграф" розповідав, що у грошовому еквіваленті стоїть ліквідація одного російського військовослужбовця, який прийшов воювати на нашу землю.

Ми також писали, що російський командир у Бердянську зрешетив кулями свого ж солдата на очах у всієї бригади. Причиною такої жорстокості стало те, що солдат нібито образив командира.