Погибло двое мобилизованных россиян

В Курской области "самоликвидировались" двое российских оккупантов. В районе села Анатольевка Рыльского района Курской области вечером 11 января сгорела полевая баня российских военнослужащих.

Погибло двое мобилизованных россиян. Кроме того, пострадали двое срочников, сообщает Telegram-канал "ASTRA".

Уточняется, что в результате пожара в полевой бане погиб 26-летний командир стрелкового взвода Дмитрий Голубев из Санкт-Петербурга. Также сгорел 32-летний машинист экскаватора Александр Стулов из Нижегородской области.

Двое солдат срочной службы попали в больницу с отравлением угарным газом. Речь идет о 20-летнем Павле С. из Ленинградской области и 20-летнем Кубаныче Т. из Санкт-Петербурга. Предварительно, пожар начался с возгорания стенки за топкой печки в полевой бане.

Для справки: По "Повести временных лет" княгиня Ольга была замужем за потомком Рюрика Игорем, которого очень любила. Князь Игорь погиб от рук древлян после неоднократного стягивания с них дани. Месть Ольги была жестокой. Древяне прислали в Киев послов, предложивших княгини стать дружиной древлянского князя Мала. Первое посольство княгиня живьем похоронила в лодке, зарытой у ее дворца, а второе сожгла в бане.

Стоит отметить, что самоликвидируясь, российские оккупанты экономят Украине деньги. Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько в денежном эквиваленте стоит ликвидация одного российского военнослужащего, пришедшего воевать на нашу землю.

Мы также писали, что российский командир в Бердянске изрешетил пулями своего же солдата на глазах у всей бригады. Причиной такой жестокости стало то, что солдат якобы оскорбил командира.