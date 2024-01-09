Цена смерти: сколько Украина тратит на уничтожение одного оккупанта

Уничтожат врага можно всем чем угодно, но иногда это слишком дорого

Как показал 2023 год, война с российскими агрессорами явно перешла в позиционную фазу, что остро подняло вопрос наличия ресурсов у ВСУ. Особенно актуализировался он после возникновения проблем с получением международной военной помощи.

"Телеграф" решил посчитать, какой вид боеприпасов наиболее эффективен с точки зрения стоимости ликвидации одного оккупанта. Для этого были использованы расчеты цены боеприпасов разных систем вооружения, которые имеются у ВСУ – от высокоточных до обычных патронов.

Авиационные высокоточные ракеты – до 20 тысяч долларов за человека

Баллистические и крылатые ракеты являют собой весьма дорогое оружие, цена единицы которого может колебаться от сотен тысяч до миллионов долларов.

Расчет "цены" ликвидации одного оккупанта можно проиллюстрировать недавним метким ударом, предположительно, ракеты Storm Shadow по большому десантному кораблю оккупантов "Новочеркасск" в порту оккупированной Керчи. Тогда уничтожены были 74 россиянина, что при оценочной стоимости ракеты в 1,5 млн долл. дает примерно 20 тысяч долларов на одного оккупанта.

Ракеты для HIMARS – если повезет от 1,5 до 2 тысяч долларов, иначе – 10 тысяч долларов

89 убитыми – такие официальные потери назвали в Минобороны РФ свои потери от удара ракетой GMLRS РСЗО HIMARS 31 декабря 2022 года по ПТУ №19 в оккупированной Макеевке Донецкой области.

С учетом стоимости высокоточного боеприпаса GMLRS для РСЗО HIMARS в 150 тысяч долларов, "цена" ликвидации одного оккупанта составляет примерно 1500 долларов.

Правда, этот удар оказался сверхрезультативным из-за того, что в здании ПТУ находились запасы оружия и топлива, уничтожившие все расположение. В обычное время вряд ли одна GMLRS сможет уничтожить больше 10 оккупантов, что увеличивает "цену" одного "двухсотого" скорее до 10-15 тысяч долларов.

Дроны – от 100 до 500 долларов

В 2023 году случился настоящий "бенефис" дронов "с видом от первого лица", или FPV-дронов. При цене в 300-500 долларов на них можно размещать заряд взрывчатки и уничтожать технику стоимостью в миллионы долларов.

Поскольку при ударе такого дрона-камикадзе можно уничтожить сразу несколько оккупантов, при удачной атаке цена одного "двухсотого" может составить около 100 долларов, а при не слишком удачной – до 500. А улучшение за 50 долларов может сделать такой дрон еще эффективнее, но этим пока чаще пользуются оккупанты.

РСЗО, гаубицы и минометы – от 500 до 1000 долларов

В обычных условиях меткий выстрел неуправляемой ракеты, артиллерийского снаряда или минометной мины может убить до 3-5 врагов, так что стоимость уничтожения одного оккупанта варьируется в зависимости от типа и цены боеприпаса:

122 мм неуправляемые снаряды РСЗО "Град", по данным нардепа Гео Лероса, МО Украины закупало по 5000 евро, тогда цена одного "200-го" составляет порядка 1000 евро или 1100 долларов;

122 мм снаряды для гаубицы Д-30 МО Украины закупало по 900 евро, что дает расход на одного "двухсотого" примерно в 200 евро или 220 долларов;

минометные мины калибра 120 мм закупали по 510 долларов, что дает примерно 100 долларов на одного убитого.

Стрелковое оружие – от гранат до патронов

Наконец, наиболее распространенная категория вооружения – стрелковое оружие и "карманная" артиллерия в виде ручных и подствольных гранат.

Надо сказать, что ручные гранаты и боеприпасы для подствольных гранатометов часто используют в комбинации с дроном для сброса на врага вместе со штатными бомбами малого калибра. Точную цену этого вида боеприпасов "Телеграфу" найти не удалось, но ориентировочная цена ручной гранаты может составить 50 долларов, а подствольной – 100.

Поскольку мощность этих гранат значительно уступает артиллерийским боеприпасам, подобное оружие вряд ли сможет навсегда вывести из строя более двух-трех оккупантов, а значит, расходы на уничтожение каждого из них могут составить 20-30 долларов.

Наконец, боеприпасы, которыми чаще всего воюет пехота – автоматические и снайперские винтовки. И тут можно говорить о поражении одного врага. С точки зрения обычной арифметики, самым дешевым является патрон калибра 223 Ремингтон (5,56 мм), которые применяют многие бойцы ВСУ. Его цена составляет около 30-40 гривен (0,8-1 доллара). В то же время на ликвидацию одного оккупанта в бою нужно израсходовать сотни, если не тысячи таких патронов.

Цена смерти одного оккупанта от 1 до 20 000 долларов

В то же время хорошо подготовленный снайпер способен максимум двумя патронами уничтожить одного врага. Поскольку украинские снайперы часто используют снайперское оружие под финский патрон 338 LM (Лапуа Магнум), стоимостью около 300 гривен (8 долларов), цена 1 "200-го оккупанта может составить до 600 гривен (16 долларов).

В случае же стрельбы из крупнокалиберной винтовки калибром .50 BMG (12,7 мм) может хватить и одного патрона, правда стоить он будет около 1000 гривен (26 долларов).

Несмотря на все улучшения, далеко не каждый обычный неуправляемый боеприпас попадает в цель, поэтому на уничтожение оккупанта уходит далеко не один снаряд или мина. Так что в условиях боевых действий для гарантированной ликвидации противника за малую цену лучше всего подходят именно снайперы.

Но, разумеется, прежде чем сделать выстрел, сперва нужно подготовить бойца и обеспечить его оружием, а это – сотни тысяч гривен для снайпера и миллионы долларов для артиллерии и РСЗО.

И все это, по словам главы комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке Александра Завитневича, Украина производит усиленными темпами.