Ціна смерті: скільки Україна витрачає на знищення одного окупанта

Знищать ворога можна всім чим завгодно, але іноді це дуже дорого

Як показав 2023 рік, війна з російськими агресорами явно перейшла у позиційну фазу, що гостро порушило питання про наявність ресурсів у ЗСУ. Особливо актуалізувалося це питання після виникнення проблем із отриманням міжнародної військової допомоги.

"Телеграф" вирішив порахувати, який вид боєприпасів найефективніший з погляду вартості ліквідації одного окупанта. Для цього були використані розрахунки ціни на боєприпаси різних систем озброєння, які є у ЗСУ – від високоточних до звичайних патронів.

Авіаційні високоточні ракети – до 20 тисяч доларів за особу

Балістичні і крилаті ракети є дуже дорогою зброєю, ціна одиниці якої може коливатися від сотень тисяч до мільйонів доларів.

Розрахунок "ціни" ліквідації одного окупанта можна проілюструвати нещодавнім влучним ударом, ймовірно, ракети Storm Shadow по великому десантному кораблю окупантів "Новочеркаськ" у порту окупованої Керчі. Тоді знищено було 74 росіянина, що за оцінної вартості ракети в 1,5 млн дол. дає приблизно 20 тисяч доларів на одного окупанта.

Ракети для HIMARS – якщо пощастить від 1,5 до 2 тисяч доларів, інакше – 10 тисяч доларів

89 убитими – такі офіційні втрати назвали у Міноборони РФ свої втрати від удару ракетою GMLRS РСЗВ HIMARS 31 грудня 2022 року за ПТУ №19 в окупованій Макіївці Донецької області.

З урахуванням вартості високоточного боєприпасу GMLRS для РСЗВ HIMARS у 150 тисяч доларів "ціна" ліквідації одного окупанта становить приблизно 1500 доларів.

Щоправда, цей удар виявився надрезультативним через те, що в приміщенні ПТУ знаходилися запаси зброї та палива, що знищили все розташування. У звичайний час навряд чи одна GMLRS зможе знищити більше 10 окупантів, що збільшує "ціну" одного "двохсотого" скоріше до 10-15 тисяч доларів.

Дрони – від 100 до 500 доларів

У 2023 році стався справжній "бенефіс" дронів "з виглядом від першої особи", або FPV-дронів. За ціною 300-500 доларів на них можна розміщувати заряд вибухівки і знищувати техніку вартістю в мільйони доларів.

Оскільки при ударі такого дрона-камікадзе можна знищити відразу кілька окупантів, при вдалій атаці ціна одного "двохсотого" може становити близько 100 доларів, а при не надто вдалій – до 500. А покращення за 50 доларів може зробити такий дрон ще ефективнішим, але цим поки частіше користуються окупанти.

РСЗВ, гаубиці та міномети – від 500 до 1000 доларів

У звичайних умовах влучний постріл некерованої ракети, артилерійського снаряда або мінометної міни може вбити до 3-5 ворогів, тому вартість знищення одного окупанта варіюється в залежності від типу і ціни боєприпасу:

122 мм некеровані снаряди РСЗВ "Град", за даними нардепа Гео Лероса, МО України купувало по 5000 євро, тоді ціна одного "200-го" складає близько 1000 євро або 1100 доларів;

122 мм снаряди для гаубиці Д-30 МО України купувало по 900 євро, що дає витрату на одного "двохсотого" приблизно в 200 євро або 220 доларів;

мінометні міни калібру 120 мм закуповували за 510 доларів, що дає приблизно 100 доларів на одного вбитого.

Стрілецька зброя – від гранат до патронів

Нарешті, найпоширеніша категорія озброєння – стрілецька зброя та "кишенькова" артилерія у вигляді ручних та підствольних гранат.

Треба сказати, що ручні гранати та боєприпаси для підствольних гранатометів часто використовують у комбінації із дроном для скидання на ворога разом зі штатними бомбами малого калібру. Точну ціну цього виду боєприпасів "Телеграфу" знайти не вдалося, але орієнтовна ціна ручної гранати може становити 50 доларів, а підствольної – 100.

Оскільки потужність цих гранат значно поступається артилерійським боєприпасам, така зброя навряд чи зможе назавжди вивести з ладу більше двох-трьох окупантів, а отже, витрати на знищення кожного з них можуть становити 20-30 доларів.

Зрештою, боєприпаси, якими найчастіше воює піхота – автоматичні та снайперські гвинтівки. І тут можна говорити про ураження одного ворога. З точки зору звичайної арифметики, найдешевшим є патрон калібру 223 Ремінгтон (5,56 мм), які застосовують багато бійців ЗСУ. Його ціна складає близько 30-40 гривень (0,8-1 долар). У той же час на ліквідацію одного окупанта в бою потрібно витратити сотні, якщо не тисячі патронів.

Ціна смерті одного окупанта від 1 до 20 000 доларів

У той же час добре підготовлений снайпер здатний максимум двома набоями знищити одного ворога. Оскільки українські снайпери часто використовують снайперську зброю під фінський патрон 338 LM (Лапуа Магнум) вартістю близько 300 гривень (8 доларів), ціна 1 "200-го" окупанта може становити до 600 гривень (16 доларів).

У разі ж стрілянини з великокаліберної гвинтівки калібром .50 BMG (12,7 мм) може вистачити і одного патрона, щоправда коштуватиме він близько 1000 гривень (26 доларів).

Незважаючи на всі поліпшення, далеко не кожен звичайний боєприпас потрапляє в ціль, тому на знищення окупанта йде далеко не один снаряд або міна. Тож в умовах бойових дій для гарантованої ліквідації супротивника за малу ціну найкраще підходять саме снайпери.

Але, зрозуміло, перш ніж зробити постріл, спершу треба підготувати бійця та забезпечити його зброєю, а це – сотні тисяч гривень для снайпера та мільйони доларів для артилерії та РСЗВ.

І все це, за словами голови комітету Верховної Ради з нацбезпеки, оборони та розвідки Олександра Завітневича, Україна робить посиленими темпами.