Навчились заплутувати західну зброю: ворог робить успіхи у боротьбі з HIMARS та Excalibur

Може "глушити" територію в радіусі 150 км

Росія почала використовувати засоби радіоелектронної розвідки, щоб збити з курсу високоточні боєприпаси, що поставляються Україною із заходу. Мовиться про HIMARS і артилерійські снаряди Excalibur.

Окупанти зберігають вагому перевагу перед Україною за системами радіоелектронної боротьби (РЕБ), оскільки вже понад десять років країна-терористка фінансує значні кошти в цю сферу. Про це повідомляє Financial Times.

Російська армія застосовує передову російську систему "Поле-21", яка може "глушити" територію в радіусі 150 км, та мобільні системи "Мурманськ". Свої РЕБ Росія все частіше застосовує, щоб збити з курсу високоточні західні боєприпаси.

"Поле-21" — російська станція РЕБ що призначена для пригнічення каналів супутникової навігації. Станції Р-340РП з антенами передбачено встановлювати на існуючих або на спеціально збудованих вежах або щоглах потрібної висоти. Також можливо розміщення засобів комплекса на автомобільній базі.

"Москва також використала свої можливості РЕБ для імітації запусків ракет і безпілотників, щоб спантеличити систему ППО України та виявити їх місцезнаходження", – повідомив представник Генштабу ЗСУ Іван Павленко.

Він також додав, що ЗСУ зараз має великі проблеми через масове застосування окупантами дронів. Адже останнім часом росіяни виробляють їх так багато, що це стає великою загрозою.

Раніше "Телеграф" писав, що по Україні б’ють північнокорейські ракети та можуть вдарити іранські. Військовий експерт, полковник запасу Сергій Грабський розповів, чим буде відповідати Україна.