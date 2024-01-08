Научились запутывать западное оружие: враг делает успехи в борьбе с HIMARS и Excalibur

Может "глушить" территорию в радиусе 150 км.

Россия начала использовать средства радиоэлектронной разведки, чтобы сбить с курса высокоточные боеприпасы, которые поставляют Украине с запада. Речь идет о HIMARS и артиллерийских снарядах Excalibur.

Оккупанты сохраняют весомое преимущество перед Украиной по системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ), поскольку уже более десяти лет страна-террористка финансирует значительные средства в эту сферу. Об этом сообщает Financial Times.

Российская армия применяет передовую российскую систему "Поле-21", которая может "глушить" территорию в радиусе 150 км и мобильные системы "Мурманск". Свои РЭБ Россия все чаще применяет, чтобы сбить с курса высокоточные западные боеприпасы.

"Поле-21" - российская станция РЭБ, предназначенная для угнетения каналов спутниковой навигации. Станции Р-340РП с антеннами предусмотрено устанавливать на существующих или специально построенных башнях или мачтах нужной высоты. Также возможно размещение средств комплекса на авто базе.

"Москва также использовала свои возможности РЭБ для имитации запусков ракет и беспилотников, чтобы озадачить систему ПВО Украины и выявить их местонахождение", – сообщил представитель Генштаба ВСУ Иван Павленко.

Он также добавил, что ВСУ сейчас испытывает большие проблемы из-за массового применения оккупантами дронов. Ведь в последнее время россияне производят их так много, что становится большой угрозой.

Ранее Телеграф писал, что по Украине бьют северокорейские ракеты и могут ударить иранские. Военный эксперт, полковник запаса Сергей Грабский рассказал, чем будет отвечать Украина.