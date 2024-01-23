У Харкові палає газопровід, є поранені діти: окупанти завдали ракетного удару (оновлюється)

Ворог завдав декілька ударів по місту та області

Зранку у вівторок, 23 січня, під час масованої ракетної атаки Росії по Україні, серія вибухів прогриміла у Харкові. У деяких районах міста зникло світло.

7:50 Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що внаслідок ранкового обстрілу повністю зруйнований підʼїзд багатоквартирного будинку. Рятувальники розбирають завали, шукаючи під ними людей.

"Також в одній з найпострадаліших частин Київського району немає світла, частково води. Відповідні служби працюють над усуненням наслідків ворожих обстрілів", — написав мер.

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу ракет Х-22 для Харкова. Начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов повідомив, що по місту та області завдано серію ударів. Палає газопровід, поранені діти.

"Чотири влучання — в передмісті Харкова. Пошкоджені житлові будинки в приватному секторі. За попередніми даними, осколкові поранення там отримали діти, постраждала також одна жінка. В іншому районі росіяни зруйнували санаторну школу для хворих дітей. Одна з ракет поцілила в газопровід. На місцях працюють всі служби. Також ворог обстріляв оздоровчий табір в Балаклії. Попередньо — двома ракетами С-300", — написав він.

Новина доповнюється…