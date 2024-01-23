Росіяни атакували Харків ракетами, у місті лунали вибухи (оновлено)

Мешканців міста закликають перебувати в укриттях

Російські терористи рано вранці 23 січня завдали удару по Харкову ракетами. Найймовірніше, що це були пуски С-300 з-під Бєлгорода, у місті повідомили про щонайменше шість вибухів.

Інформацію підтвердив мер Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. А місцеві канали заявили, що після атаки на околицях міста виникла пожежа.

Влада закликає харків'ян перебувати в укриттях. Раніше Повітряні сили давали сигнал ракетної небезпеки для Харківської та Сумської областей.

04:40 Мер міста Ігор Терехов повідомив, що є пошкодження внаслідок атаки терористів. Окупанти били по жилим районам.

"Перша і попередня інформація щодо терористичного обстрілу Харкова окупантами: били по району житлової та цивільної забудови. На даний момент знаємо про один пошкоджений будинок, інформація щодо постраждалих наразі уточнюється. На місці працюють усі відповідні служби, обстежують район прильотів", – написав він.

Як писав "Телеграф", пізно ввечері у вівторок, 16 січня після 21:42, росіяни завдали два ракетних удари по Харкову. Унаслідок у Холодногірському районі пошкоджені фасади близько 19 багатоквартирних житлових будинків, приміщення приватної медичної установи, знищені 14 автівок. На місці подій побував фотокор видання Ян Доброносов, який показав наслідки теракту росіян.

Нагадаємо, що російські терористи, схоже за все, готують по Україні чергову ракетну атаку. Вони підняли у небо бомбардувальники Ту-95, які є одним з головних засобів скоєння ракетних терактів проти України.