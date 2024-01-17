Понівечені автівки, зруйновані будинки: як виглядає Харків після нічної атаки росіян (ексклюзивний фоторепортаж "Телеграфу")

Постраждало 17 мирних людей

Пізно ввечері у вівторок, 16 січня після 21:42, росіяни завдали два ракетних удари по Харкову. Унаслідок у Холодногірському районі пошкоджені фасади близько 19 багатоквартирних житлових будинків, приміщення приватної медичної установи, знищені 14 автівок.

Ліквідація наслідків влучання триває. На місці подій побував фотокор "Телеграфу" Ян Доброносов.

Попередньо відомо, що росіяни вдарили ракетами С-300 зі сторони російського Бєлгорода.

Холодногірський район Харкова на мапі

"На місці продовжують роботи усі відповідні служби. Усім, хто цього потребує, надається уся необхідна допомога", – зауважив мер міста Ігор Терехов.

Рятувальники працюють на місці влучання

Пожежна служба прибула для ліквідації наслідків

Пожежна служба прибула для ліквідації наслідків

Рятувальники, які прибули на місце ворожої атаки

Від атаки окупантів, як зазначив мер Харкова Ігор Терехов, постраждали 17 цивільних: 16 жінок віком від 38 до 90 років і 31-річний чоловік. Трьом з них — надали допомогу на місці.

Ліквідувати наслідки обстрілу допомогають також містяни

Уламки, які валяються на землі

Наразі відомо, що у медзакладі перебуває 14 потерпілих: 43-річна жінка – у вкрай важкому стані, вона отримала тяжке проникаюче поранення. Також у важкому стані 39-річна жінка. Інші — у середньому та легкому станах.

Пошкоджені будівлі внаслідок обстрілу

Автівки, які зазнали значних пошкоджень від обстрілу

Містяни на тлі будинку, в який поцілили росіяни

Автівка, яка також постражала від обстрілу

Рятувальники евакуювали 30 людей.

Раніше "Телеграф" писав, що увечері в середу, 10 січня, росіяни з боку Бєлгорода завдали ракетного удару ЗРК С-300 по Київському району Харкова. Під удар потрапив готель, постраждали 13 людей, один з них у тяжкому стані.