Россияне атаковали Харьков ракетами, в городе раздавались взрывы (обновлено)

Жителей города призывают находиться в укрытиях

Российские террористы ранним утром 23 января нанесли удар по Харькову ракетами. Вероятнее всего, это были пуски С-300 из-под Белгорода, в городе сообщили о по меньшей мере шести взрывах.

Информацию подтвердил мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. А местные каналы заявили, что после атаки в окрестностях города возник пожар.

Власти призывают харьковчан находиться в укрытиях. Ранее воздушные силы давали сигнал ракетной опасности для Харьковской и Сумской областей.

04:40 Мэр города Игорь Терехов сообщил, что есть повреждения в результате атаки террористов. оккупанты били по жилым районам.

"Первая и предварительная информация о террористическом обстреле Харькова оккупантами: били по району жилищной и гражданской застройки. На данный момент знаем об одном поврежденном доме, информация о пострадавших уточняется. На месте работают все соответствующие службы, обследуют район прилетов", — написал он.

Как писал "Телеграф", поздно вечером во вторник, 16 января после 21:42, россияне нанесли два ракетных удара по Харькову. В результате в Холодногорском районе повреждены фасады около 19 многоквартирных жилых домов, помещения частного медицинского учреждения, уничтожены 14 автомобилей. На месте событий побывал фотокор издания Ян Доброносов, показавший последствия теракта россиян.

Напомним, что российские террористы, похоже, готовят по Украине очередную ракетную атаку. Они подняли в небо бомбардировщики Ту-95, являющиеся одним из главных средств совершения ракетных терактов против Украины.