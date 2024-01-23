В Киеве раздался ряд взрывов: что известно о новой ракетной атаке (обновляется)

Известно о множестве пострадавших

В ходе новой ракетной атаки со стороны оккупантов утром 23 января в Киеве прогремел ряд взрывов. В пригороде столицы также было громко.

Об этом сообщает "Телеграф". Корреспондент издания информирует о минимум 4 взрывах на правом берегу во время воздушной тревоги.

Мониторинговые телеграм-каналы тем временем пишут, что в Киеве работает ПВО. За несколько минут до этого сообщалось, что ракеты летят со стороны Житомирском области на Киевскую.

Обновлено: Мэр Виталий Кличко сообщает, что в настоящее время известно о 18 пострадавших в столице. Из них 13 – госпитализированы, в том числе трое детей. Одному 13-летнему парню и четырем взрослым пострадавшим медики оказали помощь на месте. Одну женщину доставили в реанимацию.

Представитель Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов в эфире телемарафона сказал, что оккупанты совершили комбинированный удар по стране. То есть, сначала были использованы крылатые ракеты, а затем – баллистические.

"Столица сегодня была атакована комбинированным ударом. То есть сначала были запущены крылатые ракеты Х-101, Х-555 из района Каспийского моря. А затем, вероятно, была баллистика. Скорее всего, это были Искандеры", — сказал он.

В свою очередь замглавы КГГА Николай Поворозник добавил, что Киев утром атаковали порядка 20 ракет. Все из них были сбиты. В настоящий момент проводится эвакуация из нескольких пятиэтажек из-за не взорвавшейся боевой части ракеты. Одна часть ее находится во дворе дома, а вторая — в одной из квартир.

В жилом доме в Святошинском районе в одной из квартир обнаружили не сдетонированную боевую часть ракету. Сейчас из многоэтажки эвакуируют людей.

В связи с большой угрозой всех граждан Киевщины и всех остальных областей Украины, в которых объявлен сигнал воздушной тревоги, просят оставаться в безопасных местах до соответствующего распоряжения.

Примерно в 07:15 в Киеве раздался еще ряд взрывов. В целом их прогремело порядка десяти.

Мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале также подтвердил информацию о ситуации в городе. По его словам, было несколько вызовов экстренных служб в Соломенский район. Там произошло возгорание в нескольких квартирах жилого дома.

"В Соломенском районе в многоквартирном доме взрывной волной выбило окна. Пока информации о пострадавших нет. Есть обращение к медикам по другому адресу в Соломенском районе!", — написал он.

При этом в другом районе уже известно об одном пострадавшем. Его госпитализировали.

"В Печерском районе попадание в нежилое здание. Подразделения экстренных служб направляются на место. Одного пострадавшего госпитализировали медики в Соломенском районе", — сказал мэр Киева.

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко информирует, что в Святошинском районе произошло возгорание в результате атаки.

"В результате ракетного удара в Святошинском районе зафиксировано возгорание припаркованных автомобилей. Детали выясняются. Оперативные службы следуют на место. Воздушная тревога продолжается. Находитесь в укрытиях!", — отметил он.

Также по информации очевидцев известно, что в пригороде Киева обломки попали в жилой дом.

В то же время о ситуации в Киеве в своих соцсетях написал украинский народный депутат Алексей Гончаренко. Он показал фотографию, сделанную в киевском метро, где люди вынуждены прятаться от взрывов.

По состоянию на 07:25 мониторинговые Telegram-каналы сообщают, что небо над Киевом чистое.

Напомним, что 29 декабря российские оккупанты совершили самую массированную атаку на Украину с начала полномасштабного вторжения. В Киеве и в ряде других городов прозвучали взрывы. Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал, как выглядела столица после обстрела.