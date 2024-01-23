У Києві пролунала низка вибухів: що відомо про нову ракетну атаку (оновлюється)

Відомо про одного постраждалого під час атаки

У ході нової ракетної атаки з боку окупантів вранці 23 січня в Києві пролунала низка вибухів. У передмісті столиці також було голосно.

Про це повідомляє "Телеграф". Кореспондент видання інформує про щонайменше 4 вибухи на правому березі під час повітряної тривоги.

Моніторингові телеграм-канали тим часом пишуть, що у Києві працює ППО. За кілька хвилин раніше повідомлялося, що ракети летять з боку Житомирської області на Київську.

Оновлено: Мер Віталій Кличко повідомляє, що вже 7 є постраждалих внаслідок ранкової атаки на столицю. Більшість із них у Солом'янському районі. Шестеро людей госпіталізували, одному потерпілому, 13-річному хлопцю, медики надали допомогу на місці.

У житловому будинку у Святошинському районі в одній із квартир виявили не здетоновану бойову частину ракети. Зараз із багатоповерхівки евакуюють людей.

У зв’язку з великою загрозою всіх громадян Київщини та решти областей України, в яких оголошено сигнал повітряної тривоги, просять залишатися в безпечних місцях до відповідного розпорядження.

Приблизно о 07:15 у Києві пролунав ще ряд вибухів. Загалом їх прогриміло близько десяти.

Мер столиці Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі також підтвердив інформацію про ситуацію у місті. За його словами, було кілька викликів екстрених служб до Солом’янського району. Там стався спалах у кількох квартирах житлового будинку.

"У Солом’янському районі у багатоквартирному будинку вибуховою хвилею вибило вікна. Поки що інформації про постраждалих немає. Є звернення до медиків за іншою адресою в Солом’янському районі!", — написав він.

При цьому в іншому районі вже відомо про одного потерпілого. Його госпіталізували.

"У Печерському районі потрапляння до нежитлової будівлі. Підрозділи екстрених служб прямують на місце. Одного постраждалого госпіталізували медики у Солом’янському районі", — сказав мер Києва.

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко інформує, що у Святошинському районі сталося загоряння внаслідок атаки.

"Внаслідок ракетного удару у Святошинському районі зафіксовано загоряння припаркованих автомобілів. Деталі з’ясовуються. Оперативні служби прямують на місце. Повітряна тривога триває. Знаходьтесь в укриттях!", — зазначив він.

Також за інформацією очевидців відомо, що у передмісті Києва уламки влучили по житловому будинку.

Водночас про ситуацію у Києві у своїх соцмережах написав український народний депутат Олексій Гончаренко. Він показав фотографію, зроблену у київському метро, де люди змушені ховатися від вибухів.

Станом на 07.25 моніторингові Telegram-канали повідомляють, що небо над Києвом чисте.

Нагадаємо, що 29 грудня російські окупанти здійснили наймасовішу атаку на Україну з початку повномасштабного вторгнення. У Києві та в низці інших міст пролунали вибухи. Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показав, як виглядала столиця після обстрілу.