Ракетні удари по Києву, Харкову та Павлограду: скільки людей загинуло (оновлено)

Інформація про постраждалих продовжує надходити

У результаті масованої ракетної атаки зранку у вівторок, 23 січня, в різних містах України загинули 5 людей. Також повідомляється про десятки постраждалих.

Як повідомила пресслужба ДСНС, наразі відомо про 40 постраждалих. Зазначається, що рятувальники обстежують пошкоджені будівлі, розбирають завали. На місцях працюють психологи. Слідчі поліції ретельно фіксують ці злочини.

У Києві внаслідок ракетного удару виникли кілька пожеж – у Святошинському, Солом’янському та Печерському районах. Одна людина загинула, є постраждалі цивільні. Пошкоджені дві багатоповерхівки, приватна будівля, автомобілі.

У Київській області рятувальники працюють у Бучанському районі. Пошкоджені два багатоповерхові будинки, приватний будинок, господарчі споруди та автомобілі. Постраждали троє людей.

Як повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, в наслідок ракетного удару по столиці вже відомо про одну загиблу жінку та чотирьох поранених. Більшість – із мінно-вибуховими травмами.

Водночас перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник заявив, що інформація про загиблу людину в Києві поки не підтверджена. Медики зараз реабілітують молоду жінку, зазначив він. Відомо про 14 поранених, зокрема й дітей.

Своєю чергою мер міста Віталій Клічко зазначив, що наразі вже відомо про 7 потерпілих внаслідок ранкової атаки. Більшість із них в Соломʼянському районі. Шістьох людей госпіталізували, одному постраждалому, 13-річному хлопцю, медики надали допомогу на місці.

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок ворожих обстрілів Харкова загинули 2 жінки 56 та 40 років. 28 людей отримали поранення. Крім того, до медичних установ госпіталізували 11 поранених, 2 жінки знаходяться у важкому стані. Інші постраждалі — у легкому та середньому станах. Медики екстреної допомоги продовжують огляд місць влучань.

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що у Павлограді внаслідок масованої ракетної атаки росіян по місту, попередньо, загинули 2 людей. Також є постраждалі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 29 грудня 2023 року росіяни атакували Україну понад 100 ракетами різного типу. Експерти підрахували, скільки коштував ракетний обстріл РФ. Так, Росії це коштувало щонайменше 1,273 мільярда доларів.