Россияне опять ударили по центру Харькова: горят машины, есть пострадавшие, в том числе дети (фото, видео)

Известно минимум о трех попаданиях

Армия РФ третий раз за день ударила по жилой инфраструктуре Харькова. Количество раненых растет, повреждены дома, аптеки и магазины.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Игорь Терехов. Под удар врага попал Киевский район города.

По состоянию на 22:50 известно о 7 пострадавших, у некоторых из них травмы конечностей. Информации о погибших к этому часу нет, данные уточняются.

"Харьков третий раз за день под ракетным обстрелом. И снова удар по жилой застройке. Никакого военного объекта там нет. Исключительно жилые дома или гражданская инфраструктура, вроде магазинов, больниц, аптек и т.д. Агрессор еще раз за этот день доказывает, что Россия это государство-террорист и прощения ему быть не может", — написал Игорь Терехов.

По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в городе зафиксированы три попадания, повреждена гражданская инфраструктура. На места "прилетов" уже выехали медики и другие экстренные службы.

"Оккупанты попали в образовательное учреждение, повреждена жилищная инфраструктура, есть возгорание авто. Медики оказывают помощь четырём раненым, среди них – четырехлетний ребенок. Угрозы жизни ребенка нет. Две женщины также госпитализированы, находятся в среднем состоянии. Еще одному мужчине оказали помощь на месте, состояние легкое", — сообщил он.

В сети публикую звуки, которые были слышны в Харькове. На кадрах видна яркая вспышка в небе, а после нее через время мощный взрыв.

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика!

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в сети появилось видео первых минут удара по Харькову утром 23 января. На кадрах видно, как специальные службы спасают людей после очередного военного преступления оккупантов.