Росіяни знову вдарили по центру Харкова: горять машини, є постраждалі, зокрема діти (оновлено)

Відомо мінімум про три влучення

Армія РФ втретє за день ударила по житловій інфраструктурі Харкова. Кількість поранених зростає, пошкоджено будинки, аптеки та магазини.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Ігор Терехов. Під удар ворога потрапив Київський район.

Станом на 23:55 відомо про 8 постраждалих, деякі з них мають травми кінцівок. Інформації про загиблих на цей час немає, дані уточнюються. Стан трьох госпіталізованих медики оцінюють як середній. Окупанти вдарили по Харкову ракетами С-300 із території російського Бєлгорода.

"Харків втретє за день під ракетним обстрілом. І знову удар по житловій забудові. Жодного військового об’єкту там немає. Винятково житлові будинки чи цивільна інфраструктура, на кшталт магазинів, лікарень, аптек тощо. Агресор ще раз за цей день доводить, що Росія це держава-терорист і прощення їй не може бути", — написав Ігор Терехов.

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, у місті зафіксовано три влучення, пошкоджено цивільну інфраструктуру. На місця "прильотів" вже виїхали медики та інші екстрені служби.

"Окупанти влучили по освітньому закладу, пошкоджено житлову інфраструктуру, є загоряння авто. Медики надають допомогу чотирьом пораненим, серед них – чотирирічна дитина. Загрози життя дитини немає. Дві жінки також госпіталізовані, перебувають у середньому стані. Ще одному чоловікові надали допомогу на місці, стан легкий", — повідомив він.

Пізніше він додав, що у решти постраждалих спостерігається гостра реакція на стрес, але загалом стан легкий. У мережі публікую звуки, які чути у Харкові. На кадрах видно яскравий спалах у небі, а після нього через час потужний вибух.

Обережно, на відео є ненормативна лексика!

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у мережі з’явилося відео перших хвилин удару по Харкову вранці 23 січня. На кадрах видно, як спеціальні служби рятують людей після чергового воєнного злочину окупантів.