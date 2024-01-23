У Києві відновили тренування для дітей у СК "Локомотив", що потрапив під обстріл: фото та відео "Телеграфа"

Дітям таки дали можливість тренуватися

Під час атаки по Києву 23 січня було пошкоджено спортивний комплекс "Локомотив". Але вже за кілька годин після цього юні спортсмени вийшли на тренування.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов поспілкувався з керівництвом та дізнався, що, попри пошкодження, у комплексі відновили тренування. Він також показав фотографії сьогоднішньої гри.

Також кореспондент поспілкувався зі спортсменами. Один із гравців, що родом із Луганської області, але проживає зараз у Києві, прокоментував обстріл спорткомплексу. Він висловив сподівання, що після цієї події "Локомотив" відбудують та зроблять ще краще, ніж він був.

Нагадаємо, що вранці 23 січня російські окупанти атакували столицю ракетами. Внаслідок обстрілу пошкоджено спортивний комплекс Укрзалізниці під назвою "Локомотив". Одна людина отримала поранення.

У цьому спортивному комплексі щодня тренуються понад 500 дітей залізничників та тимчасово переміщених сімей, у тому числі з Мелітополя, Маріуполя та Херсона.

На щастя, у момент обстрілу дітей не було у будівлі. Як стало відомо "Телеграфу", тренування мало розпочатися о 8:30.

Адміністрація "Укрзалізниці" повідомила, що після завершення рятувальних робіт буде оцінено масштаб пошкоджень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що російські окупанти застосували особливу тактику під час атаки на Київ. У КМВА розповіли деталі.