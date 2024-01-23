В Киеве возобновили тренировки для детей в СК "Локомотив", попавшем под обстрел: фото и видео "Телеграфа"

Детям таки дали возможность тренироваться

Во время атаки по Киеву 23 января был поврежден спортивный комплекс "Локомотив". Но уже спустя несколько часов после этого юные спортсмены вышли на тренировку.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов пообщался с руководством и узнал, что, несмотря на повреждения, в комплексе возобновили тренировку. Он также показал фотографии сегодняшней игры.

Также корреспондент пообщался со спортсменами. Один из игроков, родом из Луганской области, но проживающий сейчас в Киеве, прокомментировал обстрел спорткомплекса. Он выразил надежду, что после этого происшествия "Локомотив" отстроят и сделают еще лучше, чем он был.

Напомним, что утром 23 января российские оккупанты атаковали столицу ракетами. В результате обстрела поврежден спортивный комплекс Укрзализныци под названием "Локомотив". Один человек получил ранения.

В этом спортивном комплексе ежедневно тренируются более 500 детей железнодорожников и временно перемещенных семей, в том числе из Мелитополя, Мариуполя и Херсона.

К счастью, в момент обстрела детей не было в здании. Как стало известно "Телеграфу", тренировка должна была начаться в 8:30.

Администрация "Укрзализныци" сообщила, что после завершения спасательных работ будет оценен масштаб повреждений.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что российские оккупанты применили особую тактику во время атаки на Киев. В КГВА рассказали детали.