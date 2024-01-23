Дети чудом не попали под удар: последствия ракетной атаки по Киеву (фото и видео "Телеграфа")

В одном районе в ходе обстрела пострадали пять человек

Утром 23 января Киев пострадал от новой массированной ракетной атаки со стороны оккупантов. В частности этот обстрел ощутил на себе Соломенский район города. Пять человек по разным адресам получили ранения.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте происшествия и показал фотографии последствий. На кадрах видно, что некоторые улицы буквально усеяны осколками стекол, разлетевшихся после атаки.

На настоящий момент известно, что в многоквартирном доме в Соломенском районе взрывной волной выбило окна. За утро было несколько вызовов экстренных служб.

Кроме того в нескольких квартирах жилого дома в этом же районе случилось возгорание. На месте происшествия работали соответствующие службы для устранения последствий.

В некоторых припаркованных авто также повылетали стекла. Некоторые транспортные средства были повреждены.

Также в Соломенском районе произошло разрушение двухэтажного здания. Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что возгорания не было.

Также в результате обстрела поврежден спортивный комплекс Укрзализныци в Киеве. Один человек получил ранения. На месте работают взрывотехники и ГСЧС.

"Ежедневно на "Локомотиве" тренируется более полутысячи детей железнодорожников и временно перемещенных семей, в частности из Мариуполя, Мелитополя, Херсона… К счастью, в момент происшествия детей на территории комплекса не было", — сообщили в пресс-службе "УЗ".

"Телеграф" узнал, что сегодня на 8:30 в спортивный комплекс должны были прийти на тренировку дети из Мариуполя, Мелитополя и других оккупированных городов Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, сколько и каких ракет сбили над Украиной во время атаки 23 января.