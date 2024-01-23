Діти дивом не потрапили під удар: наслідки ракетної атаки по Києву (фото та відео "Телеграфа")

В одному районі під час обстрілу постраждали п’ятеро людей

Вранці 23 січня Київ постраждав від нової масованої ракетної атаки з боку окупантів. Зокрема, цей обстріл відчув на собі Солом’янський район міста. П’ятеро людей за різними адресами отримали поранення.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував на місці події та показав фотографії наслідків. На кадрах видно, що деякі вулиці буквально усіяні уламками скла, що розлетілися після атаки.

Наразі відомо, що у багатоквартирному будинку в Солом’янському районі вибуховою хвилею вибило вікна. За ранок було кілька викликів екстрених служб.

Крім того, у кількох квартирах житлового будинку в цьому ж районі сталося загоряння. На місці події працювали відповідні служби для усунення наслідків.

У деяких припаркованих авто також повилітали шибки. Деякі транспортні засоби були пошкоджені.

Також у Солом’янському районі сталася руйнація двоповерхової будівлі. Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що займання не було.

Також внаслідок обстрілу пошкоджено спортивний комплекс Укрзалізниці у Києві. Одна людина отримала поранення. На місці працюють вибухотехніки та ДСНС.

"Щодня на "Локомотиві" тренується понад півтисячі дітей залізничників та тимчасово переміщених сімей, зокрема з Маріуполя, Мелітополя, Херсона… На щастя, на момент події дітей на території комплексу не було", — повідомили у пресслужбі "УЗ".

"Телеграф" дізнався, що сьогодні на 8:30 у спортивний комплекс мали прийти на тренування діти з Маріуполя, Мелітополя та інших окупованих міст України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, скільки та яких ракет збили над Україною під час атаки 23 січня.