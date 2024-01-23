Ракетний удар по Україні: Залужний розповів, скільки і яких ракет збили ЗСУ

Залужний прокоментував масований ракетний обстріл

У вівторок вранці, 23 січня, російські окупаційні війська завдали комбінованого ракетного удару по Україні. Ворог застосував крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети.

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний прокоментував масований ракетний обстріл. Подробиці він повідомив у Telegram.

За даними генерала, супротивник у повітряній атаці задіяв 41 засіб. Найбільше росіяни випустили ракет, які атакують по балістичній траєкторії.

Залужний уточнив, що війська РФ випустили 4 зенітних керованих ракет С-300/С-400 із Білгородської області у напрямку Харківщини. Ще 15 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 було запущено із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків – Енгельс, РФ). Крім того, ворог застосував 8 ракет Х-22, випустивши їх із бомбардувальників Ту-22М3 із Брянська та Орловської області у напрямку Харківщини та Сумщини. З Білгородської та Воронезької областей росіяни запустили 12 балістичних ракет "Іскандер-М". Ще дві керовані авіаційні ракети Х-59 окупанти випустили із двох літаків Су-34.

Валерій Залужний уточнив, що захисники неба знищили:

15 крилатих ракет Х-101/х-555/Х-55;

5 балістичних ракет "Іскандер-М";

1 керовану авіаційну ракету Х-59.

Раніше "Телеграф" повідомив, що поки російські окупанти атакують Україну, ранок у Білгородщині та у Брянську почався неспокійно. Там чули ряд "бавовни".