Росіяни застосували особливу тактику при атаці на Київ: у чому була їхня мета

У столиці — щонайменше 18 постраждалих

Вранці у вівторок, 23 січня, росіяни під час масштабної ракетної атаки завдали комбінованого удару по Києву. Спочатку були запущені крилаті ракети, а потім балістичні.

"Столиця сьогодні була атакована комбінованим ударом. Тобто спочатку було запущено крилатих ракет Х-101, Х-555 з району Каспійського моря. А потім, ймовірно, була балістика. Швидше за все, це були "Іскандери", – розповів спікер КМВА Михайло Шаманов в ефірі телемарафону.

У КМВА уточнили, що "Іскандери" вдарили у той момент, коли крилаті ракети ще перебували у повітрі.

"Спочатку ворог запустив крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС із району Саратовської області. Ці ракети заходили до столиці двома хвилями. Коли вони безпосередньо знаходилися в повітряному просторі Києва, ворог запустив по столиці балістичні ракети наземного базування", — заявили в адміністрації.

Тактика, застосована росіянами, ймовірно, була в тому, щоб розкрити позиції української ППО крилатими ракетами. А потім вдарити по них балістикою.

Заступник голови КДВА Микола Поворозник повідомив, що, за попередніми даними, на Київ летіло близько 20 ракет. Усі вони були вражені засобами ППО, але падіння уламків призвели до руйнувань. Вони падали практично по всій столиці — у Святошинському, Солом’янському, Печерському, Дарницькому районах.

Нагадаємо, внаслідок масованої ракетної атаки вранці у вівторок, 23 січня, у різних містах України загинули 4 особи. Також повідомляється про десятки постраждалих.

У Києві внаслідок ракетного удару виникло кілька пожеж – у Святошинському, Солом’янському та Печерському районах. Пошкоджено дві багатоповерхівки, приватну будівлю, автомобілі. Мер столиці Віталій Кличко заявив, що внаслідок російської ракетної атаки станом на 9:20 у столиці 18 постраждалих. З них 13 – госпіталізовано, у тому числі троє дітей. Одному 13-річному хлопцю та чотирьом дорослим постраждалим медики надали допомогу на місці.

Раніше "Телеграф" розповідав про наслідки ракетної атаки на Київ та область. Ми публікували фото та відео, як виглядають постраждалі будинки.