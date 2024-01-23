Россияне применили особую тактику при атаке на Киев: в чем была их цель

В столице — как минимум 18 пострадавших

Утром во вторник, 23 января, россияне во время масштабной ракетной атаки нанесли комбинированный удар по Киеву. Сначала были запущены крылатые ракеты, а затем – баллистические.

"Столица сегодня была атакована комбинированным ударом. То есть сначала были запущены крылатые ракеты Х-101, Х-555 из района Каспийского моря. А затем, вероятно, была баллистика. Скорее всего, это были "Искандеры", – рассказал спикер КГВА Михаил Шаманов в эфире телемарафона.

В КГВА уточнили, что "Искандеры" ударили в тот момент, когда крылатые ракеты еще находились в воздухе.

"Сначала враг запустил крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Саратовской области. Эти ракеты заходили в столицу двумя волнами. Когда они непосредственно находились в воздушном пространстве Киева, враг запустил по столице баллистические ракеты наземного базирования", — заявили в администрации.

Тактика, примененная россиянами, вероятно, была в том, чтобы вскрыть позиции украинской ПВО крылатыми ракетами. А затем ударить по ним баллистикой.

Заместитель главы КГВА Николай Поворозник сообщил, что по предварительным данным, на Киев летело около 20 ракет. Все они были поражены средствами ПВО, но падение обломков привели к разрушениям. Они падали практически по всей столице — в Святошинском, Соломенском, Печерском, Дарницком районах.

Напомним, в результате массированной ракетной атаки утром во вторник, 23 января, в разных городах Украины погибли 4 человека. Также сообщается о десятках пострадавших.

В Киеве в результате ракетного удара возникло несколько пожаров – в Святошинском, Соломенском и Печерском районах. Повреждены две многоэтажки, частное здание, автомобили. Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что в результате российской ракетной атаки по состоянию на 09:20 в столице 18 пострадавших. Из них 13 – госпитализированы, в том числе трое детей. Одному 13-летнему парню и четырем взрослым пострадавшим медики оказали помощь на месте.

Ранее "Телеграф" рассказывал о последствиях ракетной атаки на Киев и область. Мы публиковали фото и видео, как выглядят пострадавшие дома.