Во время атаки по Украине Польша подняла в небо свою авиацию: что известно

Начаты все необходимые процедуры по обеспечению безопасности воздушного пространства Польши

Польша подняла в небо свою авиацию утром 23 января. Это было сделано во время того, как российские оккупанты атаковали ракетами Украину. Несколько недель назад в ходе подобного обстрела система ПВО Польши фиксировала на своей территории неопознанный объект.

Об этом было сообщено на странице Оперативного командования Вооруженных сил Польши в социальной сети Х (бывший Twitter).

"Сообщаем, что наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, которая связана с намерением нанести удары по территории Украины. Начаты все необходимые процедуры по обеспечению безопасности воздушного пространства Польши, и ситуация контролируется на постоянной основе", — говорится в сообщении.

Граждан предупредили, что была активизирована польская и союзническая авиация. Это в свою очередь могло привести к повышению шума на юго-востоке страны.

Отметим, что 29 декабря 2023 года российские оккупанты совершили самую массированную атаку по Украине с начала полномасштабного вторжения. В ходе обстрелов в воздушное пространство Польши с территории Украины попал неизвестный объект. Система ПВО зафиксировала воздушную цель, но через несколько минут она исчезла. Вскоре выяснилось, что это была вражеская ракета. Она упала в городе Вожучин-Цукровня (Томашувский повят).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 15 ноября 2022 года во время атаки по Украине одна из ракет атаковала территорию НАТО. Она упала в небольшом поселке в Польше под названием Пшеводув. В результате происшествия есть погибшие.