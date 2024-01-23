Під час атаки по Україні Польща підняла в небо свою авіацію: що відомо

Розпочато всі необхідні процедури щодо забезпечення безпеки повітряного простору Польщі

Польща підняла у небо свою авіацію вранці 23 січня. Це було зроблено під час того, як російські окупанти атакували ракетами Україну. Кілька тижнів тому під час такого обстрілу система ППО Польщі фіксувала на своїй території невідомий об’єкт.

Про це було повідомлено на сторінці Оперативного командування Збройних сил Польщі у соціальній мережі Х (колишній Twitter).

"Повідомляємо, що спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації, яка пов’язана з наміром завдати ударів по території України. Розпочато всі необхідні процедури щодо забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, і ситуація контролюється на постійній основі", — йдеться у повідомленні.

Громадян попередили, що було активізовано польську та союзницьку авіацію. Це свою чергу могло призвести до підвищення шуму на південному сході країни.

Зазначимо, що 29 грудня 2023 року російські окупанти здійснили наймасовішу атаку по Україні з початку повномасштабного вторгнення. Під час обстрілів у повітряний простір Польщі з території України потрапив невідомий об’єкт. Система ППО зафіксувала повітряну ціль, але за кілька хвилин вона зникла. Невдовзі з’ясувалося, що це була ворожа ракета. Вона впала у місті Вожучин-Цукровня (Томашувський повіт).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 15 листопада 2022 року під час атаки по Україні одна з ракет атакувала територію НАТО. Вона впала у невеликому селищі у Польщі під назвою Пшеводув. Внаслідок події є загиблі.