Люди під завалами: з’явилося драматичне відео перших хвилин після удару по Харкову

На місці події працювали поліцейські, ДСНС, а також медики

Поліцейські опублікували у мережі відео, зняте у Харкові 23 січня у перші хвилини після ракетного удару по місту. На вулиці, де було пошкоджено багатоквартирний будинок і люди опинилися під завалами, творився справжній жах.

Відео у своєму Telegram-каналі розмістив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. На кадрах видно, як спеціальні служби рятують людей після чергового воєнного злочину окупантів.

"Перші хвилини після обстрілу Харкова. Черговий акт тероризму, а не "подібілі базу іностранних найомніков", як у них зазвичай… Країна-гній знову себе проявляє", — написав Білошицький.

Співробітники ДСНС, медики та патрульні поліцейські допомагали людям вибратися з їхніх квартир після руйнування частини будинку. Скрізь видно дим, пожежі та розбиті шибки на землі.

Зазначимо, що станом на 16.00 відомо, що кількість жертв внаслідок обстрілу міста складає шість осіб. За пів години до цього стало відомо про шосту жертву — 21-річну дівчину. Її тіло деблокують із-під завалів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вранці 23 січня російські окупанти здійснили нову масовану ракетну атаку по Україні. Вибухи пролунали одразу в кількох областях.