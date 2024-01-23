Люди под завалами: появилось драматичное видео первых минут после удара по Харькову

На месте происшествия работали полицейские, ГСЧС, а также медики

Полицейские опубликовали в сети видео, снятое в Харькове 23 января в первые минуты после ракетного удара по городу. На улице, где был поврежден многоквартирный дом и люди оказались под завалами, творился настоящий ужас.

Видео в своем Telegram-канале разместил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий. На кадрах видно, как специальные службы спасают людей после очередного военного преступления оккупантов.

"Первые минуты после обстрела Харькова. Очередной акт терроризма, а не "подбили базу иностранных наемников", как у них обычно…Страна-гной снова себя проявляет", — написал Белошицкий.

Сотрудники ГСЧС, медики и патрульные полицейские помогали людям выбраться из их квартир после разрушения части дома. Повсюду виден дым, пожары, и разбитые стекла на земле

Отметим, что по состоянию на 16:00 известно, что количество жертв в результате обстрела города составляет шесть человек. За полчаса до этого стало известно о шестой жертве — 21-летней девушке. Ее тело деблокируют из-под завалов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что утром 23 января российские оккупанты совершили новую массированную ракетную атаку по Украине. Взрывы прогремели сразу в нескольких областях.