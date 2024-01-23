"Видите унитаз несокрушимости - это мой": харьковчанка восхитила стойкостью после разрушения своего дома (фото)

Украинцы не теряют присутствия духа даже в таких страшных условиях

Утром во вторник, 23 января, во время массированной ракетной атаки России по Украине серия взрывов прогремела в Харькове. Разрушен подъезд многоквартирного дома, пострадали 30 жилых домов. Даже в такой тяжелой ситуации украинцы не отчаиваются и не теряют чувства юмора — жительница разрушенной квартиры показала невероятное фото "унитаза незламности".

"Видите этот унитаз несокрушимости? Это мой", — коротко подписала она снимок.

На фото — полностью разрушенная часть квартиры, а унитаз уцелел и остался на своем месте — на стене. В комментариях украинцы прежде всего радуются, что хозяйка квартиры и ее семья целы.

"Нужна ли какая-нибудь помощь? вещи? деньги?", "Как вы? Как семейство? Чем помочь?", "Какой фарт прочесть такие слова от хозяйки унитаза…", "Надо еще пояс безопасности на такой унитаз, и тогда никакая ракета не страшна!", "Мне стыдно стало. Унитаз держится, а я уже нет. Пани, обнимаю вас, это пи*дец", — пишут комментаторы.

В то же время, украинцы восхищаются мастерством человека, который установил унитаз. Его работа прошла максимальную проверку.

"Сочувствую. А вы случайно не помните какой бренд несгибаемого керамического товарища? И предполагаю, что люди будут спрашивать контакты устанавливающего его мастера", "Сочувствую. Но унитаз ставил действительно мастер своего дела. Будьте несокрушимой и сильной, как этот белый конь", — пишут украинцы.

Как сообщал "Телеграф", по последним данным, в ходе российского удара по Харькову погибло трое людей, более 40 пострадали. Четверо из них — дети. Повреждения получили 30 жилых домов. Выбито около тысячи окон, в 20 домах вынуждены были отключить отопление. В 14 отключено электричество, в 12 — газоснабжение.