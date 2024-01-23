"Бачите унітаз незламності — це мій": харків’янка вразила стійкістю після руйнування свого будинку (фото)

Українці не втрачають присутності духу навіть за таких страшних умов

Вранці у вівторок, 23 січня, під час масованої ракетної атаки Росії по Україні серія вибухів пролунала у Харкові. Зруйновано під’їзд багатоквартирного будинку, постраждали 30 житлових будинків. Навіть у такій тяжкій ситуації українці не впадають у відчай і не втрачають почуття гумору — мешканка зруйнованої квартири показала неймовірне фото "унітазу незламності".

"Бачите отой унітаз незламності? Це мій", — коротко підписала вона знімок.

На фото повністю зруйнована частина квартири, а унітаз уцілів і залишився на своєму місці — на стіні. У коментарях українці насамперед радіють, що господиня квартири та її родина цілі.

"Чи потрібна якась допомога? речі? гроші?", "Як ви? Як сімейство? Чим допомогти? Який фарт прочитати такі слова від хазяйки унітазу…", "Мені аж стидно стало. Унітаз тримається, а я вже ні. Пані, обіймаю вас, це пи*дець", "Треба ще пасок безпеки на такий унітаз, і тоді ніяка ракета не страшна!", — пишуть коментатори.

Водночас українці захоплюються майстерністю людини, яка встановила унітаз. Його робота пройшла максимальну перевірку.

"Співчуваю. А ви часом не пам'ятаєте який бренд незламного керамічного товариша? І передбачаю, що люди питатимуть контакти майстра, який його встановлював", "Співчуваю. Але унітаз ставив дійсно майстер свого діла. Будьте незламною та сильною, як отой білий кінь", — пишуть українці.

Як повідомляв "Телеграф", за останніми даними, в ході російського удару по Харкову загинуло троє людей, понад 40 постраждали. Четверо з них – діти. Пошкодження зазнали 30 житлових будинків. Вибито близько тисячі вікон, у 20 будинках мусили відключити опалення. У 14 відключено електрику, у 12 — газопостачання.