Под руинами его семья: в Харькове из-под завалов многоэтажки достали мужчину, а в сети показали момент удара (видео)

Число раненых растет

В Харькове из-под завалов многоквартирного дома, который был разрушен во время российской массированной атаки, продолжают доставать людей. А в сети показали момент удара по городу.

Так, по данным главы Харькова Игоря Терехова, из-под завалов спасателям удалось извлечь мужчину. К счастью он жив, но сообщает, что под руинами остаются его жена и ребенок.

Видео спасения мужчины сейчас распространяется по сети.

Как сообщил ОВА Синегубов, по его данным, число раненых в результате ракетных ударов по Харькову возросло до 51 человека, пятеро — в тяжелом состоянии.

Тем временем в сети распространяют видео самого удара по городу

Напомним, что с самого утра оккупанты запустили три ракеты по гражданским объектам в городе Харькове и две по гражданскому объекту в городе Балаклея (Харьковская область). А чуть позже были нанесены повторные удары по тем же локациям. Последствия нового террористического акта россиян вы можете увидеть в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.