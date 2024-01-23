Під руїнами його родина: у Харкові з-під завалів багатоповерхівки дістали чоловіка, а у мережі показали момент удару (відео)

Число поранених зростає

У Харкові з-під завалів багатоквартирного будинку, який був зруйнований під час російської масованої атаки, продовжують діставати людей. А в мережі показали момент удару по місту.

Так, за даними голови Харкова Ігоря Терехова, з-під завалів рятувальникам вдалося вийняти чоловіка. На щастя він живий, але повідомляє, що під руїнами залишаються його дружина та дитина.

Відео порятунку чоловіка зараз поширюється мережею.

Як сказав керівник ОВА Синєгубов, за його даними, кількість поранених внаслідок ракетних ударів по Харкову зросла до 51 особи, п’ятеро — у тяжкому стані.

Тим часом у мережі розповсюджують відео самого удару по місту

Нагадаємо, що з самого ранку окупанти запустили три ракети по цивільних об’єктах у місті Харкові та дві по цивільному об’єкту у місті Балаклія (Харківська область). А трохи пізніше було завдано повторних ударів по тих же локаціях. Наслідки нового терористичного акту росіян ви можете побачити у матеріалі "Телеграфа", перейшовши на посилання.