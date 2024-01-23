Что стало с Харьковом после нового массированного удара РФ: фото и видео ужасающих последствий

Только в Харькове во время массированной атаки пострадали десятки человек

Сегодня, 23 января, во время новой массированной атаки РФ по Украине сильно пострадал город Харьков. Оккупанты запустили свои ракеты прямо по жилым домам.

Фото и видео разрушительного террора сейчас облетают сеть. "Телеграф" собрал их, чтобы показать последствия нового преступления россиян.

Одним из самых показательных фото новой атаки РФ является снимок полностью разрушенной многоэтажки. После удара террористов на нем не осталось целого места.

От его стен отпали целые панели, обнажив внутреннюю часть дома. Комментируя это фото, нардеп Гончаренко пишет:

"Очередной удар российских террористов по жилому дому в Харькове. А затем эта мразь лавров сидит в ООН и рассказывает о нацистском режиме и мире. Кончена страна террористов".

Вид дома с другого ракурса пугает не меньше.

Воронка от ракеты прямо под домом огромных размеров.

Стоит отметить, что по состоянию на 9 утра в результате утреннего удара по Харькову уже 38 раненых и двух погибших.

Но, к сожалению, это далеко не единственные последствия новой атаки россиян. Разрушены и другие многоэтажки и гражданская инфраструктура.

С самого утра оккупанты запустили три ракеты по гражданским объектам в городе Харькове и две по гражданскому объекту в городе Балаклея (Харьковская область). А чуть позже были нанесены повторные удары по тем же локациям.

Также были попадания и в пригороде Харькова. Одним из них был поврежден газопровод.

Как сообщал "Телеграф", утром 23 января в Киеве прогремел ряд взрывов. В пригороде столицы также было громко.