Пошкоджено будинки, кафе та аптеки: ексклюзивні фото та відео наслідків удару РФ по Харкову

Від цієї атаки постраждали 9 людей

Протягом 23 січня росіяни тричі вдарили по Харкову. Вночі вони атакували центр міста – під удар потрапив Київський район.

На місці побував фотокореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Він зробив фото та відео наслідків російських ударів.

Згідно з останніми даними , від цієї атаки постраждали 9 осіб, у тому числі 4-річна дитина. Як повідомив голова області Олег Синєгубов, зруйновано наукову установу, ракета С-300 влучила просто в дах будівлі.

Він наголосив, що під удар росіян потрапила виключно цивільна інфраструктура. Пошкоджено житлові будинки, офісні приміщення, кафе, аптеки та інші будівлі.

Нагадаємо, від ракетного удару росіян по Харкову вранці 23 січня загинуло 8 людей, серед них дитина. Поранення отримав 51 мешканець міста. Пошкоджено понад 30 житлових будинків, вибито близько тисячі вікон. У 20 будинках змушені були відключити опалення, у 14 – електрику, у 12 – газопостачання. Це була друга атака за кілька годин — перед цим, близько 4-ї ранку росіяни вдарили ракетою по тому ж місцю, коли вони завдали повторного удару о 7-й ранку, там працювали рятувальники.

Як повідомляв "Телеграф", внаслідок масованої ракетної атаки вранці у вівторок, 23 січня, у різних містах України загинули 9 людей. Ще десятки постраждали.