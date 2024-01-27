Україна знає, як цьому протистояти: у Зеленського спрогнозували, чи буде новий масштабний наступ Росії

Україна має протиставити Росії якість військових рішень

Росія вже не в тому стані, щоб організувати таку масштабну наступальну операцію, яка відбулася у лютому 2022 року. Українцям слід спокійно реагувати на повідомлення західних медіа щодо можливого наступу РФ на всю територію України.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, у цьому питанні краще спиратися на заяви Генерального штабу.

"Там активно це коментують, говорять про те, що все контролюється, зокрема кількість збройних сил Росії, які перебувають на окупованій території. Усе, що вони концентрують, всі резерви, які підводяться – все це моніторить і Головне управління розвідки, і безпосередньо Генеральний штаб. Вони це розуміють та бачать. Знаєте, просто для мене дещо дивно. У 2022 році росіяни щось сконцентрували, пішли й так далі. Але сьогодні російська армія – це трошки інша армія, вони воюють кількістю", – зазначив Подоляк.

Він підкреслив, що у росіян є відповідна непогана зброя, яку вони використовують. Також, за словами радника голови ОП, у РФ є стара зброя і новітні зразки.

"Однак Росія вже не в тому стані, щоб організувати таку масштабну наступальну операцію. Вони сьогодні активно намагаються проводити наступальні операції на Донецькому напрямку. Ми бачимо там по 60 – 80 боєзіткнень. Але Україна після двох років війни точно розуміє, що і як треба робити та як цьому протистояти", – заявив радник голови ОП.

Подоляк зазначив, що для суттєвого знищення резервів Росії Україні потрібні далекобійні ракети. За його словами, не можна кількісно воювати проти кількісно побудованої армії.

"Не можна протиставити Росії кількість – ви маєте протиставити якість управлінських військових рішень, якість високоточної зброї, якість прийняття рішення як таких. Тобто треба оперативно приймати ті чи інші рішення. Усе це треба протиставити, тому зараз просто спокійно реагуймо на публікації подібного типу", — підсумував він.

Нагадаємо, керівник аналітичного відділу фонду "Повернися живим" Антон Муравейник прогнозує, що перше півріччя 2024 року стане найважчим на фронті, після чого ситуація почне змінюватися. Зберігається ризик того, що Росія знову намагатиметься розширити театр ведення бойових дій.