Украина знает, как этому противостоять: у Зеленского спрогнозировали, будет ли новое масштабное наступление России

Украина должна противопоставить России качество военных решений

Россия уже не в том состоянии, чтобы организовать столь масштабную наступательную операцию, которая состоялась в феврале 2022 года. Украинцам следует спокойно реагировать на сообщения западных медиа о возможном наступлении РФ на всю территорию Украины.

Об этом в интервью 24 Каналу рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, в этом вопросе лучше опираться на заявления Генерального штаба.

"Там активно это комментируют, говорят о том, что все контролируется, в том числе количество вооруженных сил России, которые находятся на оккупированной территории. Все, что они концентрируют, все подводимые резервы — все это мониторит и Главное управление разведки, и непосредственно Генеральный штаб Они это понимают и видят. Знаете, просто для меня несколько странно. В 2022 году россияне что-то сконцентрировали, пошли и так далее. Но сегодня российская армия – это немного другая армия, они воюют количеством", – отметил Подоляк.

Он подчеркнул, что у россиян есть соответствующее неплохое оружие, которое они используют. Также, по словам советника главы ОП, у РФ есть старое оружие и новейшие образцы.

"Однако Россия уже не в том состоянии, чтобы организовать столь масштабную наступательную операцию. Они сегодня активно пытаются проводить наступательные операции на Донецком направлении. Мы видим там по 60 – 80 боеприкосновений. Но Украина после двух лет войны точно понимает, что и как нужно делать и как этому противостоять", – заявил советник главы ОП.

Подоляк отметил, что для существенного уничтожения резервов России Украине нужны дальнобойные ракеты. По его словам, нельзя количественно воевать против количественно построенной армии.

"Нельзя противопоставить России количество – вы должны противопоставить качество управленческих военных решений, качество высокоточного оружия, качество принятия решений как таковых. То есть надо оперативно принимать те или иные решения. Все это нужно противопоставить, поэтому сейчас просто спокойно реагируем на публикации подобного типа", – подытожил он.

Напомним, руководитель аналитического отдела фонда "Вернись живым" Антон Муравейник прогнозирует, что первое полугодие 2024 года станет самым тяжелым на фронте, после чего ситуация начнет меняться. Сохраняется риск того, что Россия снова попытается расширить театр ведения боевых действий.