Росія готується до нового наступу: в Європі назвали можливий напрямок удару

Ситуація на полі бою поки залишається без особливих змін

Росія поступово зменшує інтенсивність наступальних дій в Україні. Проте вона веде підготовку до чергового штурму в районі Авдіївки Донецької області.

Про це на брифінгу 26 січня заявив керівник Центру розвідки Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг, пише "Європейська правда". За його словами, ситуація на полі бою в Україні загалом не зазнала особливих змін за останній тиждень.

"Загальна інтенсивність бойових дій знизилася порівняно з попередніми тижнями, за одним винятком. В районі Авдіївки кількість обстрілів з боку Російської Федерації має тенденцію до зростання", – повідомив він.

Представник естонської розвідки зазначив, що зниження бойової активності здебільшого пов'язане зі зміною погоди. За його словами, спостерігається збільшення опадів і плюсова температура, через що ґрунт розмерзається й стає важкопрохідним для техніки.

Водночас Ківісельг підкреслив, що росіяни продовжують активні бої в районі Авдіївки. Він зазначив, що там росіяни накопичують техніку – ймовірно, готуючись до чергової спроби прориву.

"Цілком ймовірно, що нинішня інтенсивність наступальної активності у напрямку Авдіївки та її можлива переорієнтація також спрямована на злам бойового духу українців", – вважає Ківісельг .

Водночас він додав, що на південній ділянці фронту українські сили змогли утримати зайняті ними території, особливо на східному березі Дніпра. Загалом, підсумував Ківісельг, оперативний прорив РФ в Україні в найближчі тижні малоймовірний.

"Можна з упевненістю сказати, що наступальна активність з російського боку починає демонструвати ознаки зниження в загальному контексті з погіршенням погодних умов. Якщо мобільність буде сповільнена, бронетехніка – загальмована, окопи – будуть заповнюватися водою, тим більше почне проявлятися битва волю, і немає сумнівів, що в України буде набагато більше волі, щоб виграти ці битви на захист власної країни", — заявив він.

Нагадаємо, керівник аналітичного відділу фонду "Повернися живим" Антон Муравейник прогнозує, що перше півріччя 2024 року стане найважчим на фронті, після чого ситуація почне змінюватися. Зберігається ризик того, що Росія знову намагатиметься розширити театр ведення бойових дій.