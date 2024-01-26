Росіяни активізувалися на фронті: найгарячіша точка — не Авдіївка (карта)

Окупанти тиснуть по всьому фронту

Йде 702-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, за добу 26 січня інтенсивність боїв зросла — сталося 82 бойові зіткнення (25 січня їх було 58). Найбільше атак наші воїни відбили на Мар’їнському напрямку.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили шість атак ворога. Бої точилися біля Синьківки, Табаївки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Куп’янський напрямок на карті deepstate

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 5 атак росіян у районах населених пунктів Терни, Торське Донецької області. Ще 2 атаки відбито поблизу Макіївки Луганської області.

Лиманський напрямок на карті deepstate

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 8 атак противника. Це сталося неподалік Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

Бахмутський напрямок на карті deepstate

На Авдіївському напрямку ворог продовжує намагатися оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Минулої доби було відбито 6 атак у районах населених пунктів Новобахмутівка, Степове, Авдіївка та ще 10 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

Авдіївський напрямок на карті deepstate

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. За добу було відбито 25 ворожих атак.

Мар’їнський напрямок на карті deepstate

На Шахтарському напрямку відбито 6 атак. Окупанти атакували на південний схід від Водяного, Золотої Ниви та на захід від Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські захисники відбили 3 атаки. Бої йшли на південний схід від Роботиного Запорізької області.

Запорізький напрямок на карті deepstate

На Херсонському напрямку Сили оборони продовжують заходи щодо розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не залишає спроб вибити наші підрозділи із позицій. За добу 25 січня росіяни здійснили шість безуспішних штурмів позицій українських військ.

Херсонський напрямок на карті deepstate

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що аналітики каналу DeepState проаналізували події на півдні Авдіївки за останній тиждень. Росіяни намагаються захопити місто, але ЗСУ дають їм бій.