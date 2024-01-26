ДРГ на півночі України: яку тактику і чому використовує ворог, і що робити мирним українцям

Починаючи з весни 2023 року, активність ДРГ зростає, що може мати кілька пояснень

Тема російських диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) періодично з’являється в інформаційному просторі, проте особливо гостро питання постало у грудні 2023 року. Тоді спроби російських диверсантів проникнути на територію України фіксувалися один раз на два дні.

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Як з’ясував "Телеграф", ситуація з ворожими ДРГ у прикордонних з РФ регіонах України почала погіршуватися майже рік тому. Але говорити про підготовку нового наступу ворога за допомогою диверсантів не варто. Насправді ж ДРГ є лише частиною загальної стратегії кремля щодо України.

Все почалося навесні 2023 року

Як повідомили "Телеграфу" у Державній прикордонній службі, активність диверсантів у прикордонних областях почала відчутно зростати приблизно з весни 2023 року і сталося це на Чернігівщині. Цьому сприяв лісистий ландшафт, що полегшував проникнення ДРГ.

"Приблизно з осені 2022 року активізувалися обстріли з території РФ, а навесні 2023-го на Чернігівщині стали фіксувати часті спроби проникнення диверсійно-розвідувальних груп з території РФ. Пізніше така ж активність почала фіксуватися в Сумській та Харківській областях. Наразі саме у двох останніх регіонах спроби проникнення ДРГ виявляються найчастіше", — пояснив "Телеграфу" географію дій російських диверсантів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

За словами співрозмовника "Телеграфа", тактика російських ДРГ полягає у спробі проникнення на територію України невеликими добре підготовленими групами для розвідки та дестабілізації ситуації в прикордонних регіонах. Для цього супротивник використовує всі можливості.

"Спершу намічаються безпечні маршрути для проникнення таких груп на державну територію України. Потім диверсанти проникають на невелику глибину – зазвичай близько 5 км, і намагаються виконати своє завдання. Зазвичай це розвідка позицій та маршрутів пересувань Сил оборони України, іноді атаки та обстріли позицій", — говорить про цілі та тактику груп прес-офіцер ДПСУ.

Основною "незручністю" від дій подібних груп Андрій Демченко назвав те, що вони заважають вести інженерні роботи зі створення укріплених позицій у разі масштабних атак з боку РФ. Втім, куди більшу небезпеку для проведення оборонних робіт створюють обстріли прикордонних територій з боку РФ, яких у грудні 2023 року було зафіксовано 2100, а за три тижні січня вже 1400.

Своїх забирають навіть "кішками"

У службі зі зв’язків із громадськістю оперативно-стратегічного угруповання військ "Північ" підтвердили інформацію ДПСУ про активізацію ДРГ з території РФ з весни 2023 року і що це лише частина подій, що відбуваються на кордоні.

"Там йдуть повноцінні бої з використанням усіх видів зброї – авіації, артилерії, ракет, БПЛА, і ДРГ лише один із цих компонентів, який використовується для розвідки наших позицій та дестабілізації ситуації", — пояснив начальник відділу зв’язків з громадськістю оперативного командування "Північ" Євгеній Силкін.

За його словами, зона основної активності ДРГ – Чернігівська, Сумська та Харківська області, на територію яких вони намагаються потрапити всіма можливими шляхами – через ліс, поле, річку. Цьому передує розвідка за допомогою БПЛА та агентури у прикордонних районах, які планують найбезпечніший маршрут для проходу групи.

"Зазвичай проникнення відбувається вночі, частинами. Спершу йде дозор, який повідомляє, що все безпечно, потім — основний загін. Як правило заходять недалеко — приблизно на 5 км, після чого ведуть розвідку, можуть напасти на одиночний транспорт або одну людину, У тому числі мирного жителя. Отримані дані та документи, інші докази намагаються віднести назад до РФ", — описує тактику ДРГ Євген Силкін.

Результати нападу ДРГ на медичний транспорт

За словами співрозмовника, складаються подібні групи з добре підготовлених офіцерів, з бойовим досвідом, яких противник максимально намагається берегти, наприклад, для прикриття їхнього відходу використовує навіть артилерію. У разі загибелі когось при відході біля кордону обов’язково спробують евакуювати тіло, були навіть випадки використання гачків альпіністів з мотузками.

Тактика ЗСУ і ДПСУ у разі полягає у виявленні цих груп і накритті їх щільним вогнем із єдиною метою знищити чи як мінімум витіснити назад територію РФ, завадивши їм виконати своє завдання.

Навчання майбутніх диверсантів?

Як пояснив "Телеграфу" на умовах анонімності один із бійців СЗГ МО України, поведінка російських ДРГ викликає питання. За його словами, рейди подібних груп бувають двох видів – глибинні, на сотні кілометрів для виконання конкретного завдання, на кшталт того, в якому загинув полковник ГУР МО України Олег Бабій, та свого роду "навчально-тренувальні".

"Глибина, на яку ходять диверсанти противника (до 5 км. — ред .), надто мала для серйозних операцій. Можливо, таким чином тренують особовий склад цих груп, що складається з новачків, або відпрацьовують взаємодію як членів ДРГ, так і служб, які допомагають їх проникненню на нашу територію та подальшому відходу", — каже спецназівець.

За словами нашого співрозмовника, на навчальних походах часто ставлять завдання щодо прихованого проникнення у певний квадрат, де треба залишити доказ своєї присутності там, наприклад, намалювати щось на стіні будинку, паркані чи автодорозі.

У разі проникнення на територію України може ставитися завдання протриматися непоміченими на глибині 5 км якомога довше. Але при цьому, наголосив спецназівець, навіть на таких умовно "навчальних" рейдах можуть легко влаштувати диверсію з нападом та вбивством, причому не лише військовослужбовця. Таким чином "іспит" може вважатися зданим на відмінно.

Як мирним жителям не стати жертвою ДРГ

За словами спецназівця, правило ДРГ, яка перебуває на маршруті та виявлена мирним жителем, усунути загрозу, щоб уникнути розкриття. Простіше кажучи – вбити свідка. І треба сказати, що випадки нападів та вбивств на мирних українців абсолютно не поодинокі.

Спікер ДПСУ Андрій Демченко каже, що мирного населення в прикордонній зоні вкрай мало, багато хто залишив небезпечну територію, але все ж таки деякі не можуть покинути свої будинки. Самі ДРГ у населені пункти намагаються не заходити, але провести обстріл цивільного транспорту можуть. Але все ж таки, наголошує співрозмовник "Телеграфа", небезпека для мирного населення скоріше у масованих обстрілах з боку РФ, часто цілеспрямованих саме по селах, де мешкають мирні жителі.

Євген Сілкін підкреслює, що в прифронтовій зоні немає повністю безпечних зон, і не рекомендує пересуватися поодинці, оскільки свідків своїх справ диверсанти не залишають.

Також мирним жителям, які мешкають близько 5-кілометрової "небезпечної" зони, рекомендують обмежити своє пересування без крайньої необхідності, і не ходити в приховані місця, які можуть використовувати диверсанти, наприклад, у ліси. І мирні жителі намагаються дотримуватися цих рекомендацій.

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"Диверсанти заходять на територію досить часто, так що нечисленні мирні жителі, які живуть поблизу кордону, намагаються особливо не пересуватися без потреби", — пояснила "Телеграфу" мешканка Сумської області Олена, яка живе приблизно за 20 км від кордону з РФ.

Разом з тим діяльність диверсійно-розвідувальних груп носить взаємний характер. Наприклад, "Російський добровольчий корпус", що воює на боці України, нещодавно провів успішний рейд до Брянської області РФ. Тоді до засідки бійців корпусу потрапили російські військовослужбовці.